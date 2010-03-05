Home Federazione Italiana Rugby U18: Italia sfida Inghilterra a Calvisano

U18: Italia sfida Inghilterra a Calvisano

di Redazione 05/03/2010

Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato oggi la formazione che affronterà i pari età dell’Inghilterra domani allo Stadio San Michele di Calvisano alle ore 14.30 nella seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni di categoria. Per l’Under 18 azzurra si tratta dell’esordio interno stagionale dopo la pesante sconfitta per 60-3 subita a Dublino in dicembre contro l’Irlanda nella prima giornata del Torneo: “Abbiamo voglia di riscattare la prestazione irlandese – spiega Brunello – anche se sappiamo di trovare di fronte un avversario estremamente competitivo, che arriva da una vittoria convincente la settimana scorsa, 35-16 contro la Francia. L’Under 18 inglese è imbattuta da tre stagioni, ma credo sia importante per noi non concentrarci troppo sul nostro avversario quanto piuttosto pensare a disputare una bella partita e giocare il rugby su cui abbiamo lavorato in questi giorni di raduno. Rispetto a Dublino abbiamo recuperato alcuni ragazzi ma ne abbiamo persi altri per infortunio, e abbiamo deciso di inserire nel gruppo altri atleti che si sono messi in mostra nei raduni e con le proprie squadre. Dovremo avere particolare attenzione in fase difensiva – conclude Brunello – perché questa Inghilterra ama molto giocare al largo e in velocità, ed essere bravi a mantenere e sfruttare al meglio i nostri possessi”. Questa la formazione dell’Under 18 scelta da Brunello per la partita di domani contro l’Inghilterra: ITALIA 15 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova) 14 Alessio ALTIERI (Unione Rugby Sannio)*** 13 Giulio BISEGNI (Rugby Frascati) 12 Timi ENODEH (AlmavivA UR Capitolina)*** 11 Lorenzo VOLPI (Plusvalore Gran Parma)** 10 Ippolito Andrea MENNITI (Roccia Rubano) 9 Guido CALABRESE (Rugby Benevento)*** 8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* - capitano 7 Mirko MONFRINO (MPS Viadana)** 6 Andrea DE MARCHI (Rovigo Junior) 5 Alfio Luca MAMMANA (Amatori Catania)*** 4 Domenico GRASSOTTI (Rugby Academy)** 3 Antonio BRANDOLINI (Ferla L’Aquila)*** 2 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)** 1 Talal Masoo RATHORE (Ferla L’Aquila) a disposizione 16 Giovanni SCALVI (Rugby Rovato)** 17 Filippo GIURIATTI (Petrarca Padova) 18 Marco DI PAOLO (Ferla L’Aquila)*** 19 Cesare BERTON (Petrarca Padova) 20 Alessandra BERETTA (Rugby Academy) 21 Giacomo BERTIROTTI (Banco di San Giorgio Cus Genova) 22 Alessandro IACOLUCCI (AlmavivA UR Capitolina)*** 23 Simone RAGUSI (Rugby Milano) 24 Andrea BONDONNO (Rugby Union 96)** 25 Carlo CANNA (Rugby Benevento) *Membro dell'Accademia Federale Nord Est **Membro dell'Accademia Federale Nord Ovest ***Membro dell'Accademia Federale "Lorenzo Sebastiani" @Andrea Cimbrico | FIR

