U18 Sei Nazioni: Italia - Inghilterra 12-28

L’Italia U18 di Massimo Brunello dimentica e fa dimenticare il 60-3 subito in dicembre a Dublino contro l’Irlanda e nella seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni di categoria, giocata questo pomeriggio al “San Michele” di Calvisano, tiene testa per tutti i settanta minuti di gioco ai pari età dell’Inghilterra, reduci da un netto successo contro la Francia.

Finisce 12-28 per il XV della Rosa, con gli Azzurrini che non segnano mete concedendone quattro – tutti i punti italiani arrivano dal piede dell’apertura Menniti – ma solo nel finale lasciano allungare nel punteggio gli ospiti dopo essere arrivati ad un passo dal pareggio in avvio di ripresa, accorciando sino al 12-14. Poi, nel finale, maggiore fisicità e tenuta dell’Inghilterra hanno permesso a Ford e compagni di allungare nel punteggio. Positiva, nel complesso, la prestazione degli Azzurrini che nel recupero sono riusciti ad arginare le giocate al largo del XV in maglia bianca, evitando un passivo che si darebbe rivelato troppo pesante per quanto mostrato oggi dal XV capitanato dal numero otto del Petrarca Padova Federico Conforti.ITALIA v INGHILTERRA 12-28 (6-14)2’ m. Robson tr. Ford (0-7); 22’ m. Northcote-Green tr. Ford (0-14); 27’ cp. Menniti (3-14); 35’ cp. Menniti (6-14);5’ cp. Menniti (9-14); 15’ cp. Menniti (12-14); 26’ m. Britton tr. Ford (12-21); 32’ m. Vunipola tr. Ford (12-28)Morsellino; Altieri (35’ st. Iacolucci), Bisegni, Enodeh, Volpi (30’ st. Bondonno); Menniti (30’ st. Ragusi), Calabrese; Conforti (cap), Monfrino, De Marchi (27’ st. Beretta); Mammana, Grassotti (25’ st. Berton); Brandolini, Maistri, RathoreBrunello: Ransom; Elder (17’ st. Daly), Elliott, Bell (17’ st. Mills), Jennings; Ford (cap), Robson (22’ st. Gordon); Kvesic, Northcote-Green (13’ st. Skuse), Vunipola; Barrow, Merrick (30’ st. Spencer); Sinckler (1’ st. Brennan), Mors (13’ st. Britton), AuteracFretcherJones (Galles)3000 spettatori circa @Andrea Cimbrico | FIR