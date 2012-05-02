U20 ED U16, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA FASI FINALI
di Redazione
02/05/2012
U20 ED U16, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA FASI FINALI Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il secondo turno delle fasi nazionali dei Campionati Under 20 ed Under 16, in programma nella giornata di domenica 6 maggio. Under 20 – Girone 1 – II giornata - 06.05.12 Petrarca Padova v Rugby Viadana arb. Rizzo (Ferrara) – ore 12.30 Cammi Calvisano v Valsugana Rugby arb. Russo (Milano) – ore 17.00 Under 20 – Girone 2 – II giornata - 06.05.12 Banca Monte Parma Crociati v Mantovani Lazio arb. Spadoni (Padova) – ore 12.30 UR Capitolina v Amatori Parma arb. Liperini (Padova) – ore 11.00
