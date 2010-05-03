Loading...

U20: finale a Modena

Redazione

Redazione

03/05/2010

La Federazione Italiana Rugby informa che la finale del Campionato Italiano Under 20 si disputerà sabato 8 maggio alle ore 16.00 presso il Campo Collegarola di Modena.

A contendersi il titolo di Campione d’Italia Juniores saranno il Petrarca Padova, vincitore della passata edizione, e l’MPS Viadana.

