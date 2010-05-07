Loading...

U20: Morisi al posto di Venditti

Redazione Avatar

di Redazione

07/05/2010

Luca Morisi, trequarti dell’ASR Milano e dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia, è stato convocato dal tecnico della Nazionale Italiana Under 20 Andrea Cavinato per prendere parte al Junior World Rugby Trophy al via il 18 maggio a Mosca in sostituzione dell’ala del Plusvalore Gran Parma Giovambattista Venditti. Gli esami strumentali a cui lo staff medico dell’Italia U20 ha sottoposto il trequarti abruzzese del Plusvalore Gran Parma hanno infatti evidenziato come la frattura alla mano destra riportata da Venditti in occasione del match dell’RBS 6 Nazioni di categoria contro la Francia non sia ancora completamente saldata. La Nazionale Italiana U20 si radunerà a Roma lunedì 10 maggio. Martedì 18 maggio a Mosca gli Azzurrini affronteranno Papua Nuova Guinea nella prima giornata del Junior World Rugby Trophy.
