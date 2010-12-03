Ufficializzata la formazione della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta per la trasferta a Roma contro la Lazio
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 43 del 03.12.2010 La FEMI-CZ Rugby Rovigo pronta ad affrontare la Mantovani Lazio Nell'ottava giornata del Campionato di Eccellenza la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta affronta una delicata trasferta contro la Mantovani Lazio che in questa prima fase di campionato ha dato prova di farsi rispettare negli incontri casalinghi. Per l'occasione il tecnico Polla Roux ha annunciato la seguente formazione: Calanchini; Stanojevic, Pace, Duca, Bacchetti; Bustos, Basson; Badocchi, Foschi, Persico; Montauriol, Reato; Ravalle, Damiano, Boccalon. A disposizione: Dolcetto, Golfetti, Marzolla, Anouer, Guzman, Zanirato, De Gaspari, Zorzi. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
