Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

UFFICIALIZZATA LA SQUADRA DA OPPORRE AL VIADANA

Redazione Avatar

di Redazione

24/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 57 del 24.11.2012

 

UFFICIALIZZATA LA SQUADRA DA OPPORRE AL VIADANA

 

Al termine della rifinitura del giorno pre-gara, Paul Roux ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo allo stadio Zaffanella per affrontare la capolista nella settima giornata del campionato di eccellenza.

Rispetto alla formazione preannunciata ieri si registra la conferma del quindici iniziale (scambio ai centri tra Van Niekerk e Sevealii) e due novità in panchina dove Cecchetti e Lenarduzzi prendono il posto di Ciochina e Lubian L..

 

Questa la formazione: Basson; Pedrazzi, Van Niekerk, Sevealli, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Jones, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Datola, Quaglio. A disposizione: Anouer, Lombardi, Gaeta C., Cecchetti, Menon, Zanirato, Lenarduzzi, Maran.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 24.11.12

Articolo Successivo

&quot;A MOGLIANO GARA DURISSIMA MA SIAMO MOLTO MOTIVATI &quot;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019