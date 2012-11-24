UFFICIALIZZATA LA SQUADRA DA OPPORRE AL VIADANA
di Redazione
24/11/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 57 del 24.11.2012
UFFICIALIZZATA LA SQUADRA DA OPPORRE AL VIADANA
Al termine della rifinitura del giorno pre-gara, Paul Roux ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo allo stadio Zaffanella per affrontare la capolista nella settima giornata del campionato di eccellenza.
Rispetto alla formazione preannunciata ieri si registra la conferma del quindici iniziale (scambio ai centri tra Van Niekerk e Sevealii) e due novità in panchina dove Cecchetti e Lenarduzzi prendono il posto di Ciochina e Lubian L..
Questa la formazione: Basson; Pedrazzi, Van Niekerk, Sevealli, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Jones, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Datola, Quaglio. A disposizione: Anouer, Lombardi, Gaeta C., Cecchetti, Menon, Zanirato, Lenarduzzi, Maran.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 24.11.12
Articolo Successivo
"A MOGLIANO GARA DURISSIMA MA SIAMO MOLTO MOTIVATI "
Redazione