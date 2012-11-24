VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 57 del 24.11.2012

UFFICIALIZZATA LA SQUADRA DA OPPORRE AL VIADANA

Al termine della rifinitura del giorno pre-gara, Paul Roux ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo allo stadio Zaffanella per affrontare la capolista nella settima giornata del campionato di eccellenza.

Rispetto alla formazione preannunciata ieri si registra la conferma del quindici iniziale (scambio ai centri tra Van Niekerk e Sevealii) e due novità in panchina dove Cecchetti e Lenarduzzi prendono il posto di Ciochina e Lubian L..

Questa la formazione: Basson; Pedrazzi, Van Niekerk, Sevealli, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Jones, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Datola, Quaglio. A disposizione: Anouer, Lombardi, Gaeta C., Cecchetti, Menon, Zanirato, Lenarduzzi, Maran.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta