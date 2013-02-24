ECCELLENZA. IL MOGLIANO FA SUO IL RECUPERO DELLA TREDICESIMA GIORNATA
ECCELLENZA. IL MARCHIOL MOGLIANO BATTE L'AQUILA RUGBY PER 64-5 Nel recupero della tredicesima giornata il Marchiol Mogliano batte l’Aquila Rugby per 64-5. Al di là del risultato finale è stata partita vera per larga parte della prima frazione, dove le due formazioni si sono affrontate senza tatticismi. Pronti e via e il Mogliano va subito in meta alla prima azione. Fadalti batte la difesa abruzzese per il 7-0 parziale (trasformazione difficile di Onori). Pronta la replica dell’Aquila che a 4’ inventa con Robinson la meta del 7-5. Il ritmo non cala fino al 15’ quando il Mogliano segna la seconda meta della giornata che di fatto da il via alla vittoria. Era Costa Repetto a farsi largo tra la mischia nero verde e schiacciare l’ovale per il 14-5. Nella prima frazione andavano in meta pure Steyn, Onori, Galon e una meta di punizione per il parziale 38-5. La ripresa vedeva protagonista Fadalti che portava a 4 le mete personali. Eccellenza – Recupero della XIII giornata Marchiol Mogliano v L’Aquila Rugby 64 – 05 (5-0) Classifica: Rugby Viadana punti 55; Cammi Calvisano e Estra I Cavalieri Prato punti 53; Petrarca Padova punti 42; Vea-FemiCZ Rovigo punti 39; Marchiol Mogliano punto 37; Fiamme Oro Roma punti 25; M-Three San Donà e Mantovani Lazio punti 22; Rugby Reggio punti 20; L’Aquila Rugby punti 9; Crociati Rugby punti 3. Prossimo Turno 2/3 marzo 2013 Rugby Reggio – Marchiol Mogliano; Fiamme Oro Roma – Rugby Viadana; M-Three San Donà – Crociati Rfc.; Cammi Calvisano – Mantovani Lazio; Vea-Femi Cz Rovigo Delta – Petrarca Padova; L’Aquila Rugby – I Cavalieri Prato IL TABELLINO Mogliano, Stadio "Maurizio Quaggia" Domenica 24 febbraio 2013 ore 15,00 Campionato Nazionale di Eccellenza 2012/2013 Tredicesima Giornata MARCHIOL MOGLIANO Vs L'AQUILA RUGBY 64 - 5 (38 - 5) Marcatori: pt.: 1' meta Fadalti trasf Onori (Mogliano Rugby) 7-0, 4' meta Robinson (Aquila) 7-5, 15' meta Costa repetto trasf Onori (Mogliano Rugby) 14-5, 24' meta Steyn (Mogliano Rugby) 19-5; 37' Meta tecnica trasf Fadalti (Mogliano Rugby) 26 – 5; 39' Onori meta (Mogliano Rugby) 31-5; 40' Galon meta Fadalti trasf (Mogliano Rugby) 38-5. st.: 11' Cerioni meta Fadalti trasf (Mogliano Rugby) 45-5; 20' Fadalti meta e trasf (Mogliano Rugby) 52-5; 37' Steyn meta Fadalti trasf (Mogliano Rugby) 59-5; 40' st Fadalti meta (Mogliano Rugby) 64 - 5 Marchiol Mogliano: 15 Galon, 14 Fadalti, 13 Ceccato Enrico (7'st Gazzola), 12 Nathan, 11 Onori (31' st Lucchese), 10 Rodriguez, 9 Endrizzi (7' st Cerioni), 8 Steyn, 7 Candiago Edoardo (10' st Swaenepoel), 6 Orlando(Cap.) , 5 Bocchi, 4 Maso, 3 Ravalle (7' st Ceccato), 2 Gianesini (1' st. Corbanese), 1 Costa Repetto(19' st Cenenda) a disp.: 16 Corbanese, 17 Ceccato Andrea, 18 Ceneda, 19 Barbini , 20 Lucchese, 21 Cerioni , 22 Gazzola, 23 Swanepoel All.: Casellato, Properzi L'Aquila Rugby: Falsaperla M., Di Massimo (29' st Paolucci), Cocagi, Lorenzetti, Robinson; Falsaperla L., Callori (30' st Fidanza); Turner, Zaffiri (10' st Ceccarelli), Cialone; Fiore(1' st Lofrese), Wilson; Cafaro(1' st Rotilio), Subrizi, Milani (10' pt Bordonaro) a disp.: Conti, Bordonaro, Rotilio, Lofrese, Ceccarelli, Callori, Del Pinto, Paolucci. All.: Andy Key arb.: Bertelli (Azzano Mella, BS) g.d.l.: Bono (Coccaglio, BS), Marchesin (San Donà di Piave, VE) quarto uomo: D’Amico (Brescia) Cartellini: Giallo Cocagi (Aquila) Man of the match: Endrizzi (Mogliano Rugby) Calciatori: Onori 2/4 (Mogliano Rugby), Fadati 5/7(Mogliano Rugby), Falsaperla 0/1(Aquila) Note: giornata variabile, clima non eccessivamente freddo ma vento gelido che soffiava lateralmente al terreno di gioco, temperatura 5°, campo appesantito. 325 spettatori. Punti conquistati: Marchiol Mogliano 5; L'Aquila Rugby 0 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
