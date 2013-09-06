*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **ULTIMO TEST PRECAMPIONATO PER LE FIAMME**PER RICORDARE BRENDAN LYNCH, IN CAMPO CON LAZIO E CAPITOLINA**Roma* – Stasera alle 19, sul campo dell’Unione Rugby Capitolina, le FiammeOro scenderanno in campo per l’ultimo test precampionato. Lazio, Urc eFiamme si affronteranno in un triangolare, con la formula di partite da 40’minuti con intervallo ogni 20’. La vincitrice si aggiudicherà il “Primomemorial Brendan Lynch”, istituito dalla società di via Flaminia proprioper ricordare il forte pilone irlandese scomparso tragicamente, in unincidente stradale, nel gennaio scorso.Apriranno il torneo alle 19 la Lazio e i padroni di casa; sarà poi la voltadelle Fiamme che alle 19,50 giocheranno contro i biancoazzurri, per poichiudere alle 20,50 con il match contro i padroni la Capitolina.*7 settembre 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito