ULTIMO TEST PRECAMPIONATO PER LE FIAMME
di Redazione
06/09/2013
COMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 10-13-14 - memorial lynch.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*ULTIMO TEST PRECAMPIONATO PER LE FIAMME*
*PER RICORDARE BRENDAN LYNCH, IN CAMPO CON LAZIO E CAPITOLINA*
*Roma* – Stasera alle 19, sul campo dell’Unione Rugby Capitolina, le Fiamme
Oro scenderanno in campo per l’ultimo test precampionato. Lazio, Urc e
Fiamme si affronteranno in un triangolare, con la formula di partite da 40’
minuti con intervallo ogni 20’. La vincitrice si aggiudicherà il “Primo
memorial Brendan Lynch”, istituito dalla società di via Flaminia proprio
per ricordare il forte pilone irlandese scomparso tragicamente, in un
incidente stradale, nel gennaio scorso.
Apriranno il torneo alle 19 la Lazio e i padroni di casa; sarà poi la volta
delle Fiamme che alle 19,50 giocheranno contro i biancoazzurri, per poi
chiudere alle 20,50 con il match contro i padroni la Capitolina.
*7 settembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* *
*ULTIMO TEST PRECAMPIONATO PER LE FIAMME*
*PER RICORDARE BRENDAN LYNCH, IN CAMPO CON LAZIO E CAPITOLINA*
*Roma* – Stasera alle 19, sul campo dell’Unione Rugby Capitolina, le Fiamme
Oro scenderanno in campo per l’ultimo test precampionato. Lazio, Urc e
Fiamme si affronteranno in un triangolare, con la formula di partite da 40’
minuti con intervallo ogni 20’. La vincitrice si aggiudicherà il “Primo
memorial Brendan Lynch”, istituito dalla società di via Flaminia proprio
per ricordare il forte pilone irlandese scomparso tragicamente, in un
incidente stradale, nel gennaio scorso.
Apriranno il torneo alle 19 la Lazio e i padroni di casa; sarà poi la volta
delle Fiamme che alle 19,50 giocheranno contro i biancoazzurri, per poi
chiudere alle 20,50 con il match contro i padroni la Capitolina.
*7 settembre 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] INVITO CONFERENZA STAMPA FIR - ROMA 12.09.13
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: È NATO DOMINIQUE
Redazione