Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Ultimo turno di Under 20

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
L’ultima giornata della stagione regolare ha dato i suoi verdetti. Padova e Lazio direttamente alle semifinali scudetto. Viadana e Treviso dovranno passare per i barrage contro Cus Padova e Ferla L’Aquila. Under 20 – XXII giornata – 18.04.10 – ore 12.30 Petrarca Padova v Vibu Noceto   58 – 12  (5 – 0) Cammi Calvisano v Ruggers Tarvisium    36 – 08  (5 – 0) Plusvalore Gran Parma v Benetton Treviso   12 – 34  (0 – 5) Orved San Donà v Giunti Firenze   15 – 29  (0 – 5) Mantovani Lazio v MPS Viadana  30 – 10    (4 – 0) Classifica: Petrarca Padova punti 82; Mantovani Lazio punti 72; Benetton Treviso e Mps Viadana punti 65;  Vibu Noceto punti 63;  Cammi Calvisano punti 53; Giunti Firenze punti 49;  Futura Park Rugby Roma punti 30; Orved San Donà e  Plusvalore Gran Parma punti 25; Ruggers Tarvisium  punti 10. In attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo risulta classificata terza il Mps Viadana per una migliore differenza punti negli scontri diretti (Treviso Viadana risultato   14-30;  Viadana – Treviso risultato  13-20. differenza di + 9 in favore di Viadana). SPAREGGI GRUPPO 2 – 18.04.2010 ORE 16.00 Campo 1 Via Collegara, Modena CUS PADOVA – GRANDE MILANO   37 – 32 ORE 17.30 Campo Pian di Massino, Perugia I CAVALIERI PRATO – FERLA L’AQUILA   10 - 16 Domenica 25 aprile sono in programma i barrage tra la 3° e 4° classificata del Girone 1 e le squadre provenienti dagli spareggi gruppo 2. Le partita saranno in gara unica con il seguente schema: Mps Viadana – Cus Padova; Benetton Treviso – Ferla L’Aquila.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Raduno Nazionale a Tirrenia

Articolo Successivo

Serie A: XX turno

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012