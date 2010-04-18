Home Federazione Italiana Rugby Ultimo turno di Under 20

Ultimo turno di Under 20

di Redazione 18/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L’ultima giornata della stagione regolare ha dato i suoi verdetti. Padova e Lazio direttamente alle semifinali scudetto. Viadana e Treviso dovranno passare per i barrage contro Cus Padova e Ferla L’Aquila. Under 20 – XXII giornata – 18.04.10 – ore 12.30 Petrarca Padova v Vibu Noceto 58 – 12 (5 – 0) Cammi Calvisano v Ruggers Tarvisium 36 – 08 (5 – 0) Plusvalore Gran Parma v Benetton Treviso 12 – 34 (0 – 5) Orved San Donà v Giunti Firenze 15 – 29 (0 – 5) Mantovani Lazio v MPS Viadana 30 – 10 (4 – 0) Classifica: Petrarca Padova punti 82; Mantovani Lazio punti 72; Benetton Treviso e Mps Viadana punti 65; Vibu Noceto punti 63; Cammi Calvisano punti 53; Giunti Firenze punti 49; Futura Park Rugby Roma punti 30; Orved San Donà e Plusvalore Gran Parma punti 25; Ruggers Tarvisium punti 10. In attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo risulta classificata terza il Mps Viadana per una migliore differenza punti negli scontri diretti (Treviso Viadana risultato 14-30; Viadana – Treviso risultato 13-20. differenza di + 9 in favore di Viadana). SPAREGGI GRUPPO 2 – 18.04.2010 ORE 16.00 Campo 1 Via Collegara, Modena CUS PADOVA – GRANDE MILANO 37 – 32 ORE 17.30 Campo Pian di Massino, Perugia I CAVALIERI PRATO – FERLA L’AQUILA 10 - 16 Domenica 25 aprile sono in programma i barrage tra la 3° e 4° classificata del Girone 1 e le squadre provenienti dagli spareggi gruppo 2. Le partita saranno in gara unica con il seguente schema: Mps Viadana – Cus Padova; Benetton Treviso – Ferla L’Aquila.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp