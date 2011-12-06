Home Senza categoria UN BINOMIO AFFIATATO

di Redazione 06/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 47 del 6.12.2011 FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA ED EQUIPE: UN BINOMIO AFFIATATO E' ripresa la preparazione in vista dei due incontri di Amlin Challenge Cup che vedranno la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta affrontare il Bordeaux-Begle a Rovigo sabato prossimo alle ore 15,00 e in trasferta in Francia venerdì 15. Il vittorioso incontro di Calvisano ha portato in infermeria uno dei protagonisti della rimonta rossoblu alla fine del primo tempo: il pilone Massimiliano Ravalle ha subito uno stiramento a carico dell'adduttore della coscia destra. Il giocatore sarà sottoposto nei prossimi giorni ad indagine ecografica per confermare la diagnosi clinica e per determinare la prognosi. Ad oggi gli infortuni che prevedono tempi di recupero superiori ai due mesi sono quelli di Nicola Marzolla e di Alberto Zorzi. Per loro e per tutti gli altri in cura, la Società si avvale dell' organizzazione de l'Equipe, il poliambulatorio riabilitativo nato per iniziativa di Sante Lugarini e Yarno Celeghin fisioterapisti della Nazionale Italiana di Rugby. L'Equipe è in grado di fornire un servizio completo in una struttura di innovativa concezione che riunisce le diverse specializzazioni mediche e riabilitative, avvalendosi delle più qualificate professionalità e tecnologie del settore, attraverso terapie strumentali, fisioterapia e riabilitazione, per poter condurre il paziente dalla diagnosi alla completa ripresa funzionale. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

