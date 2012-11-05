Loading...

Un gruppo sempre più forte

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2012

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2012-2013 Comunicato stampa n. 45 del 05.11.2012

 

VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA: UN GRUPPO SEMPRE PIÙ FORTE

 

Sesto turno di campionato di Eccellenza domenica prossima (sabato la Nazionale gioca a Brescia con Tonga) e la Vea Femi-CZ aspetta al Battaglini il Rugby Reggio.

La squadra emiliana è in difficoltà in questo inizio di campionato e farà di tutto per riscattare le prime giornate.

La convincente prestazione di sabato scorso a Mogliano ha visto, in particolare, una grande aggressività difensiva e ottime prestazioni degli avanti sia in mischia chiusa che in touche.

Quanto di buono visto contro Prato si è ripetuto e, per certi versi, amplificato. Contro Reggio sarà loccasione per dare continuità anche al gioco offensivo e aumentare la resistenza al gioco.

Lincontro sarà preparato con grande attenzione ai particolari.

Al termine della consueta verifica medica del lunedì si registrano le seguenti situazioni:

Luke Mahoney ha subito un forte trauma allo zigomo sinistro che ne ha determinato la frattura. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di mercoledì prossimo e poi si stabiliranno i tempi di recupero.

Matteo Ferro ha tolto il tutore e domani comincia la riabilitazione e le terapie al ginocchio infortunato.

Rayno Gerber mercoledì ha una visita di controllo e cambierà il tutore.

Sebastiano Folla continua lattività atletica.

Tommaso Reato sta lavorando bene.

Mattia Merlo si avvicina la momento del rientro.

Elvis Sevealii è in buon recupero e potrebbe ritornare per la trasferta a Viadana.

Gatto, uscito per un leggero stiramento, sarà sottoposto a ecografia mercoledì (difficilmente disponibile per domenica prossima).

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
 
