Un gruppo sempre più forte
di Redazione
05/11/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2012-2013 Comunicato stampa n. 45 del 05.11.2012
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA: UN GRUPPO SEMPRE PIÙ FORTE
Sesto turno di campionato di Eccellenza domenica prossima (sabato la Nazionale gioca a Brescia con Tonga) e la Vea Femi-CZ aspetta al Battaglini il Rugby Reggio.
La squadra emiliana è in difficoltà in questo inizio di campionato e farà di tutto per riscattare le prime giornate.
La convincente prestazione di sabato scorso a Mogliano ha visto, in particolare, una grande aggressività difensiva e ottime prestazioni degli avanti sia in mischia chiusa che in touche.
Quanto di buono visto contro Prato si è ripetuto e, per certi versi, amplificato. Contro Reggio sarà loccasione per dare continuità anche al gioco offensivo e aumentare la resistenza al gioco.
Lincontro sarà preparato con grande attenzione ai particolari.
Al termine della consueta verifica medica del lunedì si registrano le seguenti situazioni:
Luke Mahoney ha subito un forte trauma allo zigomo sinistro che ne ha determinato la frattura. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di mercoledì prossimo e poi si stabiliranno i tempi di recupero.
Matteo Ferro ha tolto il tutore e domani comincia la riabilitazione e le terapie al ginocchio infortunato.
Rayno Gerber mercoledì ha una visita di controllo e cambierà il tutore.
Sebastiano Folla continua lattività atletica.
Tommaso Reato sta lavorando bene.
Mattia Merlo si avvicina la momento del rientro.
Elvis Sevealii è in buon recupero e potrebbe ritornare per la trasferta a Viadana.
Gatto, uscito per un leggero stiramento, sarà sottoposto a ecografia mercoledì (difficilmente disponibile per domenica prossima).
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Articolo Precedente
ITALIA U20, VENTISEI AZZURRI A PARMA DALL'11 NOVEMBRE
Articolo Successivo
ITALIA EMERGENTI, RADUNO A PARMA DAL 11 AL 15 NOVEMBRE
Redazione