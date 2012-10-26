UN MINUTO DI SILENZIO IN TUTTA ITALIA PER RICORDARE PIERO DOTTO
di Redazione
26/10/2012
UN MINUTO DI SILENZIO IN TUTTA ITALIA PER RICORDARE PIERO DOTTO Roma – Il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi ha disposto che, nel fine settimana del 26-28 ottobre, un minuto di silenzio venga osservato su tutti i campi da rugby d’Italia in memoria dell’Azzurro Piero Dotto, prematuramente scomparso nella giornata di ieri.
