UN MINUTO DI SILENZIO IN TUTTA ITALIA PER RICORDARE PIERO DOTTO

Redazione Avatar

di Redazione

26/10/2012

UN MINUTO DI SILENZIO IN TUTTA ITALIA PER RICORDARE PIERO DOTTO Roma – Il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi ha disposto che, nel fine settimana del 26-28 ottobre, un minuto di silenzio venga osservato su tutti i campi da rugby d’Italia in memoria dell’Azzurro Piero Dotto, prematuramente scomparso nella giornata di ieri.
