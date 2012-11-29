Loading...

UN MINUTO DI SILENZIO PER MIRIAM DI CARLO NEL FINE SETTIMANA

Redazione Avatar

di Redazione

29/11/2012

UN MINUTO DI SILENZIO PER MIRIAM DI CARLO NEL FINE SETTIMANA Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi, interpretando i sentimenti dell’intero movimento rugbistico italiano, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Miriam Di Carlo, giovanissima atleta dell’Avezzano Rugby, tragicamente scomparsa ieri in un incidente stradale. Si uniscono alle condoglianze il Consiglio Federale, i dipendenti ed i collaboratori della FIR ed il settore femminile della Federugby tutto. In omaggio alla memoria di Miriam Di Carlo, il Presidente Gavazzi ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato, nel week-end, sui campi di tutta Italia.
