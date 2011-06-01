Home Senza categoria UN PUBBLICO MERAVIGLIOSO

di Redazione 01/06/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 120 del 01.06.2011 RUGBY ROVIGO DELTA: UN PUBBLICO MERAVIGLIOSO Al termine di un campionato nel quale si sono raggiunti tutti gli obbiettivi che potevano essere posti nel mirino della Rugby Rovigo Delta all'atto della sua fondazione, il Presidente Renzo Bullo e l'Amministratore Delegato Antonio Zambelli , a nome anche del Consiglio di Amministrazione, vogliono esprimere tutta la gratitudine possibile al meraviglioso pubblico "del Rovigo" ("di Rovigo" sarebbe riduttivo perché sabato nelle tribune era rappresentata tutta la provincia, e non solo!) che al Battaglini in modo particolare, ma anche in trasferta, sostiene sempre con grande passione i giocatori rossoblu. In occasione della finale poi, malgrado l'intensa carica emotiva e l'esito contrario alla nostra squadra, il pubblico, dai giovani della tribuna Nord ai tifosi di sempre delle tribune Est ed Ovest, ha dimostrato una sportività esemplare che fa onore a tutto il Polesine. È un'annata che non dimenticheremo facilmente per tutti i record che la squadra ha saputo conquistare e per i quali ha lasciato un segno indelebile in un territorio con una lunghissima tradizione rugbistica. Non dobbiamo dimenticare che dopo i primi passi incerti la squadra e la Società sono cresciute assieme e mentre la prima ha inanellato una serie di successi storica, la seconda è riuscita a portare a termine una gestione oculata delle risorse. È vero che abbiamo perso un'occasione, ma è ancora più certo che abbiamo posto le basi perché queste occasioni si ripropongano con continuità. Ora è già iniziato un altro campionato che terminerà nel 2012 e che faremo di tutto perché sia migliore di quello appena terminato. Per raggiungere tutti gli obbiettivi societari, che oltre ai successi della prima squadra vedono in primo piano la crescita del rugby in tutta la provincia, la Società avrà bisogno di tutti, dagli imprenditori alle Istituzioni, dai tifosi ai volontari, e si impegnerà affinché anche durante la stagione regolare l'affluenza allo stadio sia massima. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

