Un punto per i Gransassorugbysti : Rugby Rieti - Gran Sasso Rugby 26 a 25 (4 a 1)
di Redazione
23/01/2011
Vince di misura la squadra di casa del Rieti contro il Gran Sasso. 26 a 25 e 4 a 1 ai fini della classifica del quarto girone di serie B.
Per il Gran Sasso tre mete di Pattuglia, Brandani ed Eusani e tutti calci piazzati di Del Pinto.
Una partita bella da vedere, con molti capovolgimenti di fronte che hanno prima premiato il Gran Sasso e poi il Rieti, con il risultato in dubbio fino alla fine.
