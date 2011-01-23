Loading...

Un punto per i Gransassorugbysti : Rugby Rieti - Gran Sasso Rugby 26 a 25 (4 a 1)

23/01/2011

Vince di misura la squadra di casa del Rieti contro il Gran Sasso. 26 a 25 e 4 a 1 ai fini della classifica del quarto girone di serie B.

Per il Gran Sasso tre mete di Pattuglia, Brandani ed Eusani e tutti calci piazzati di Del Pinto.

Una partita bella da vedere, con molti capovolgimenti di fronte che hanno prima premiato il Gran Sasso e poi il Rieti, con il risultato in dubbio fino alla fine.

I gransassorugbysti sono stati condizionati dagli infortuni nei ruoli che sono l'ossatura della squadra come Pezzetta e De Rubeis e da alcuni errori difensivi. Ha avuto la meglio
la squadra più determinata, che ha lottato bene fino alla fine con un ottimo gioco del numero 10 (Panelli).
"Portiamo a casa un punto e la soddisfazione di aver saputo reagire mettendo in atto anche spunti importanti. Avevo chiesto una prova di forza in un momento difficile e l'abbiamo ottenuta." commenta il coach del Gran Sasso. [email protected] www.gransassorugby.com
FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

