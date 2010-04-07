Home Senza categoria Un summit per discutere del futuro del Super 10

Un summit per discutere del futuro del Super 10

di Redazione 07/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anche la dirigenza della Femi-Cz Rugby Rovigo parteciperà al summit programmato per domani pomeriggio (giovedì 8 aprile) alle 17 negli uffici della sede Rugby Parma, in via Lago Verde. Alla riunione sono stati invitatati tutti i presidenti delle società partecipanti all'attuale campionato di Rugby d’Eccellenza Super 10 che non sono state coinvolte nel progetto di partecipazione alla Celtic League, che nella prossima stagione vedrà l’ingresso delle due franchigie italiane: Treviso e Aironi. Si tratta di un summit molto importante per discutere lo scenario relativo alla prossima stagione e per cercare di valutare i possibili sviluppi del movimento rugbystico italiano dell'alto livello a seguito della rivoluzione Celtic. Le dirigenze dei due club di Parma, insieme a quelle di Rovigo, Padova, Prato, Aquila, Roma e Venezia porteranno le loro idee e proposte per cercare di mantenere alto il livello del rugby giocato in Italia, con un confronto costruttivo al quale parteciperà anche il presidente della Federazione Italiana Rugby, Giancarlo Dondi. Ci sarà quindi modo di parlare anche dell'organizzazione del campionato del prossimo anno e dei rapporti con FIR ed ERC.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp