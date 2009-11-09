Home Senza categoria Una bella battaglia della U20 del Noceto contro il Benettòn Treviso. Pareggio 3 a 3 ma Noceto si conferma squadra temibile per tutti.

Una bella battaglia della U20 del Noceto contro il Benettòn Treviso. Pareggio 3 a 3 ma Noceto si conferma squadra temibile per tutti.

di Redazione 09/11/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si è disputato domenica a Noceto sul “Nando Capra due” il recupero dell’incontro del campionato Nazionale under 20 Elite gruppo uno, tra Vibu Noceto e Benetton Treviso, rinviato due settimane su richiesta del Treviso in quanto la squadra biancoverde aveva quattro convocati nella Nazionale under 20 che si è aggiudicata a Coimbra, in Portogallo, la Coppa Europa Fira. Il risultato finale è stato una divisione della posta per 3 a 3, frutto di un piazzato a testa nel primo tempo. Un risultato non consueto nel rugby, certamente condizionato da una pioggia torrenziale che mai ha concesso un minuto di tregua, ma che non deve ingannare sull’intensità con cui le due compagini hanno voluto darsi battaglia dal primo all’ultimo minuto. Se lo spettacolo, inteso come gioco fluido e continuo, non si è visto, certamente non è mancato l’agonismo dimostrato da entrambe le compagini ad ogni mischia, placcaggio o punto di contatto. Dopo un primo tempo equilibrato (calcio piazzato di Persico per il Benetton e di Francesco Ruffolo per il Noceto), è stato il Noceto a dominare nella ripresa, schiacciando gli avversari nella loro metà campo e sprecando anche un paio di occasioni da meta, causa le condizioni atmosferiche. A tre minuti dalla fine Ruffolo ha avuto anche l’occasione di un calcio piazzato abbastanza facile in condizioni normali, ma pressoché impossibile in un campo ridotto ad un acquitrino. Soddisfatto l’allenatore del Noceto Federico Maida che vede la propria squadra rafforzare il terzo posto in classifica, confermandosi squadra temibile per tutte le avversarie.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp