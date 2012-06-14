&quot;UNA GRANDE EMOZIONE GUIDARE L'ITALIA&quot;

Home Senza categoria "UNA GRANDE EMOZIONE GUIDARE L'ITALIA"

di Redazione 14/06/2012

CASTROGIOVANNI: “UNA GRANDE EMOZIONE GUIDARE L’ITALIA” IL NEO-CAPITANO: “CANADA ORGANIZZATO E PERICOLOSO, DE MARCHI E ROMANO IL FUTURO” Toronto (Canada) – Primo captain’s run della carriera, oggi al BMO Field di Toronto, per Martin Castrogiovanni. Il trentenne pilone destro azzurro ha guidato l’allenamento di rifinitura sul prato che domani sera ospiterà la partita contro il Canada, secondo impegno degli Azzurri nel tour estivo in Sud e Nord America. “Castro”, che già in passato ha avuto i gradi a gara iniziata, guiderà per la prima volta l’Italia dal primo minuto nella sfida con il Canada rilevando i gradi da Sergio Parisse – ancora indisponibile dopo l’infortunio nell’ultimo turno di Top14 – ed in seconda battuta da Marco Bortolami, che contro i Pumas sabato scorso ha riportato la lussazione della spalla sinistra. “Sono emozionato ed un po’ nervoso, non faccio niente per nasconderlo, ma so che i ragazzi mi aiuteranno a ricoprire il ruolo e sapranno capirmi e supportarmi nel compito. Penso che il Canada sia una squadra molto fisica, che ha dimostrato di poter vincere contro tutti all’ultimo Mondiale e che ce la metteràtutta per vincere davanti al pubblico di casa. Noi dovremo attenerci a piano di gioco perché se sbagliamo ancora come abbiamo fatto con l’Argentina possiamo perdere anche col Canada”. CLICCA QUI PER LA VIDEO-INTERVISTA A CASTROGIOVANNI (scaricabile rights-free) CLICCA QUI PER L’AUDIO-INTERVISTA A CASTROGIOVANNI (scaricabile rights-free) “I canadesi hanno una difesa molto organizzata, sanno recuperare molti palloni e per questo per noi sarà cruciale, diversamente da San Juan, mantenere il possesso e giocare bene al piede, mandare il pallone in touche quando sarà necessario farlo” ha aggiunto Castro che poi non ha risparmiato parole di stima per Lorenzo Romano ed Alberto De Marchi, i due giovani piloni che hanno fatto il proprio esordio in Nazionale in Argentina: “Questi due ragazzi sono il futuro, Romano in particolare mi ricorda molto me stesso da giovane, anche lui ha iniziato a giocare a rugby tardi (è stato vice-campione europeo juniores di judo ndr) ed ha bisogno di acquisire esperienza, soprattutto in mischia chiusa. Io ho avuto la fortuna di crescere con giocatori come Franchino Properzi ed ora spero di poter trasmettere quanto ho imparato a giovani come Lorenzo ed Alberto”. Dopo l’allenamento mattutino gli Azzurri hanno trascorso il pomeriggio in albergo per recuperare al meglio in vista del settimo scontro diretto contro la Nazionale canadese. Queste le formazioni in campo domani a Toronto: Toronto, BMO Field – venerdì 15 giugno, ore 19.00 (1.00 del 16 in Italia) Test-match internazionale Canada v Italia Canada: Pritchard; Trainor, Van der Merwe, Scholz, Mackenzie; Evans, White; Carpenter (cap), O’Toole, Ardron; Hotson, Sinclair; Marshall, Pletch, Buydens a disposizione: Tiedemann, Dolezel, Phelan, Dala, Fairhurst, Underwood, Hearn all. Crowley Italia: Benettin; Venditti, Pratichetti A., Sgarbi, Benvenuti; Burton, Tebaldi; Barbieri R., Favaro S., Zanni; Pavanello A., Furno; Castrogiovanni (cap), D’Apice, Rizzo a disposizione: Festuccia, Romano, Fuser, Bergamasco Ma., Gori, Bocchino, Toniolatti all. Brunel arb. Pearson (Inghilterra)

