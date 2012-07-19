Home Senza categoria UNA MAGLIA GLORIOSA PER RILANCIARE IL RUGBY E L'ECONOMIA

UNA MAGLIA GLORIOSA PER RILANCIARE IL RUGBY E L'ECONOMIA

di Redazione 19/07/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 8 del 19.07.2012 UNA MAGLIA GLORIOSA PER RILANCIARE IL RUGBY E L'ECONOMIA In attesa dell'Assemblea in cui sarà sottoposto ad approvazione il bilancio consuntivo della passata stagione agonistica la Società Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta punta sulla maglia rossoblu per incrementare le entrate in vista di una annata che si vuole concludere senza le sorprese finanziarie dell'ultimo esercizio. L'entità del disavanzo è modesta, sicuramente compatibile con la capacità di spesa e di promozione pubblicitaria della Società, e la dirigenza è impegnata a ricercare le ulteriori risorse che permettano di mantenere intatto il capitale sociale versato. La maglia presenta ancora alcuni spazi utilizzabili e l'obbiettivo dichiarato è quello di incrementare di 100.000 euro l'importo delle sponsorizzazioni. Per la Rugby Rovigo Delta si tratterebbe di una preziosa boccata di ossigeno mentre per le aziende interessate l'occasione rappresenta l'opportunità di essere presenti su uno strumento pubblicitario che riassume in sé quasi ottant'anni di storia rodigina. . Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp