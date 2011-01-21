Una nuova chance per il Rugby Banco di Brescia

Serie A – Girone A – XIII giornata – 23.01.11

Stadio Aldo Invernici ore 14.30

Rugby Banco di Brescia v Franklin&Marshall Cus Verona

arb. Masini (Roma)

Torna a calcare il campo di casa il Rugby Banco di Brescia che ospiterà per la 13^ giornata di campionato il Franklin&Marshall Cus Verona.

La compagine scaligera sta vivendo un ottimo campionato e si trova attualmente in IV^ posizione in classifica, sono stati sconfitti solamente tre volte (una in meno delle Fiamme Oro che pure hanno 3 punti in più) ed hanno dimostrato di essere una squadra di valore, veloce e intelligente.

Prezioso e compagni considerano la prossima gara come una nuova occasione, sia per rivalersi dalla sconfitta di Verona dello scorso ottobre, sia per tornare a vincere all'invernici, sia per riuscire a fare quel difficile passo avanti e concretizzare il lavoro degli allenamenti e l'impegno in campo.

I ragazzi del Rugby Banco di Brescia conoscono bene il valore dell'avversario, negli ultimi anni hanno incontrato gli "universitari" in diverse occasioni e nell'incontro del girone d'andata sono stati colpiti dall'organizzazione e dall'efficacia dei verdenero. Ciò nonostante i bresciani sono certi di aver perso, per loro responsabilità, quella partita, più che essere stati sconfitti, e sono certi di poter ribaltare il risultato dell'andata.

Dallo spogliatoio emerge forte anche il desiderio di tornare a vincere davanti al pubblico amico. La squadra vuole che amici e sostenitori possano tornare a sorridere e divertirsi sugli spalti di Via della Maggia.

Gli uomini di Sans sentono forte la necessità di dimostrare in campo le proprie potenzialità e mettere a frutto il grande impegno negli allenamenti. Concretizzare il gioco e non sbagliare sono le parole d'ordine.

Oltre a queste importanti motivazioni è necessario anche dare un occhio alla classifica, il Rugby Banco di Brescia deve ancora macinare punti per poter affrontare con maggiore tranquillità il resto della stagione.

Molte opportunità in una sola partita ed i giocatori del Rugby Banco di Brescia sono pronti a dare tutto per poterle cogliere.

In attesa dell'ultimo allenamento della settimana eco i possibili convocati dallo Staff Tecnico:

15 RUFFOLO

14 PINTOSSI

13 MASGOUTIERE

12 GABBA

11 SECCHI VILLA

10 QUARANTA

9 PREZIOSO (CAP)

8 SCOTUZZI

7 RIZZOTTO

6 RICCIARDO

5 PALEARI

4 PEDRAZZANI

3 ANSELMI

2 AZZINI

1 BERGAMINI

a disposizione: DAMASCO, VOLPARI, CASTIGLIA, POLA, MASTROCOLA, CUELLO, ROMANO, BOSIO, BONIFAZI, VARELLA.