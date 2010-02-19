Una prova di carattere per il Rugby Banco di Brescia

Serie A – Girone 1 – XVI giornata – 21.02.10 – ore 14.30 Stadio Aldo Invernici, Via della Maggia, Brescia Rugby Banco di Brescia vs Udine R. arb. Matthew (ING) Il Rugby Banco di Brescia per vincere ancora dovrà sostenere una prova di forza: fisica e di carattere . Domenica prossima i bianco-azzurri incontreranno sul campo di casa l'Udine Rugby, avversario arcigno che punta molto sulla potenza della mischia. Il quindici bresciano è consapevole della forza dell'avversario ma convinto di avere le potenzialità per ottenere un risultato utile, come spiega Alessandro Lanfredi, allenatore degli avanti: ""Il clima è sicuramente buono, la vittoria della scorsa settimana ci ha fatto bene: dopo troppe "quasi vittorie" ne serviva una vera per sbloccarci. Abbiamo affrontato una squadra nonostante tutto abbastanza buona con elementi validi, in particolare i mediani, e vincere credo possa aver rafforzato la consapevolezza dei nostri mezzi. Domenica vogliamo vincere di nuovo e sono tre i punti cardine per questo obiettivo: attenzione in difesa, concretezza in attacco e concentrazione dal primo all'ultimo secondo. Stiamo lavorando molto in allenamento e i ragazzi rispondono bene, sono buoni i risultati per quanto concerne la difesa, siamo migliorati e sappiamo di non poter commettere errori. A questo livello una qualsiasi distrazione si paga molto salata. In attacco siamo in grado di sviluppare una gran mole di gioco ma fatichiamo ancora nel concretizzare; ci stiamo lavorando costantemente e credo che i risultati non tarderanno a venire. Incontreremo un avversario tosto che ci metterà alla prova con un gioco fisico, ma siamo pronti, siamo in forma e quello che dovremo fare è scendere in campo con la mentalità giusta e affrontare la partita con la giusta concentrazione, nessun calo di tensione, nessun "buco", senza mollare mai perché vincere è il nostro imperativo categorico!" Ecco i convocati da Jean Luc Sans e Alessandro Lanfredi: BERGAMINI Andrea (pilone s) BOSIO Carlo Alberto (med. mischia) CAIRO Antonio (tallonatore) CASTIGLIA Luigi (pilone d) CENERINI Luca (3/4 ala s) CHIAPPINI Pablo (med. apertura) CUELLO Gaston J. (III^ linea c) FEDERZONI Emanuele (3/4 ala d) FREDDI Pierpaolo (med. mischia) GABBA Michele (3/4 ala c) GANDOLFI Giovanni (III^ linea d) GATTA Nicola (tallonatore) GUSSAGO Ilario (III^ linea s) MASGOUTIERE Alberto (3/4 ala c) MASGOUTIERE Carlo (III^ linea d) MASTROCOLA Michele (estremo) PALEARI Ezio (II^ lin. d) PEDRAZZANI Nicola (II^ lin. s) PEVERONI Davide (pilone d) PIETRASANTA Carlo (3/4 ala s) POLA Giacomo (II^ lin. d) PREZIOSO Jorge (med. mischia) QUARANTA Piergiorgio (3/4 ala s) RIZZETTI MATTEI Renato (pilone s) SCARONI Nicolò (estremo) TAMBURRI Gabriel E. (3/4 ala c) Tra sabato e domenica saranno in campo anche le squadre giovanili del Brescia: UNDER 20 RUGBY BRESCIA - CUS PADOVA Domenica 21 Febbraio ore 12:30 Stadio Aldo Invernici UNDER 18 RUGBY ROVATO - RUGBY BRESCIA Domenica 21 Febbraio ore 11:00 Rovato UNDER 16 RUGBY CALVISANO - RUGBY BRESCIA Sabato 20 Febbraio ore 16:30 Calvisano