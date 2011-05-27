UNA VETRINA PER &quot;OLIVIA&quot;

Home Senza categoria UNA VETRINA PER "OLIVIA"

UNA VETRINA PER "OLIVIA"

di Redazione 27/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 119 del 27.05.2011 FINALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA: UNA VETRINA PER "OLIVIA" PREMESSA/ INVITO PER LA STAMPA Sabato 28 maggio, in occasione della finale fra Femi-Cz Rugby Rovigo Delta e Rugby Petrarca, Rovigo sarà protagonista di un evento benefico in favore dell'associazione OLIVIA InSegnare per Integrare, di MARTIN CASTROGIOVANNI, giocatore della Nazionale Italiana Rugby. EQUIPE in collaborazione con FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA e OFFICINA IMMAGINE ROVIGO e con il patrocinio della CAMERA DI COMMERCIO di Rovigo, ha organizzato un evento finalizzato a sensibilizzare i partecipanti e a raccogliere fondi da destinare all'Associazione Olivia, grazie al coinvolgimento di Nick Mallett, Troncon, Orlandi, alcuni giocatori della Nazionale Italiana di Rugby, la Femi-Cz Rugby Rovigo Delta e i tifosi. La stampa è invitata alle ore 14.00 presso la Camera di Commercio per un media event con lo staff tecnico e i giocatori della Nazionale Italiana di Rugby, gli sponsor, gli organizzatori e la presidentessa dell'Associazione Olivia, con aperitivo, degustazione dolci al bicchiere e piccola pasticceria, per condividere un momento di convivialità con i giocatori e rilasciare interviste alla stampa. Qui di seguito ed in allegato il comunicato con le specifiche dell'evento. COMUNICATO Una città in festa! Questo vorremmo fosse Rovigo Sabato 28 maggio, aspettando insieme la finale, con l'evento di beneficenza IN AZIONE PER OLIVIA, organizzato da EQUIPE, in collaborazione con FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA e OFFICINA IMMAGINE ROVIGO, con il patrocinio della CAMERA DI COMMERCIO di Rovigo e finalizzato a raccogliere fondi da destinare all'Associazione Olivia, grazie al coinvolgimento di Nick Mallet, Troncon, Orlandi, alcuni giocatori della Nazionale Italiana di Rugby, la Femi-Cz Rugby Rovigo Delta e i tifosi. L'Associazione OLIVIA, InSegnare per Integrare di MARTIN CASTROGIOVANNI, con sede a Noventa Padovana, sostiene e promuove il BILINGUISMO, ossia la compresenza a scuola e nello sport dell'Italiano e della Lingua dei Segni per i bambini sordi. Tutto cio' permette una doppia integrazione tra sordi e udenti e crea un ponte tra i due mondi, abbattendo le barriere nel rispetto delle pari opportunita' di apprendimento, autonomia e socializzazione. L'evento inizierà alle 14.30 presso la Camera di Commercio di Rovigo, in Piazza Garibaldi, e sarà aperto a tutti i cittadini e tifosi, che potranno conoscere da vicino lo staff tecnico, i giocatori della Nazionale Italiana Rugby e averli a disposizione per domande, curiosità e naturalmente per gli autografi! Sarà allestito uno spazio dedicato all'Associazione Olivia per chiunque volesse conoscerla e sostenerla. Ai bambini la gelateria Fantasy offrirà un gelato con i colori della bandiera italiana e per i più grandi una degustazione di piccola pasticceria di Maya Cattering accompagnata dall'aperitivo del Caffè Pighin. A seguire, dalle 16.00, lo staff tecnico e i giocatori della Nazionale saranno ospiti dello Stadio Battaglini per accogliere i tifosi presso i due gazebo dell'Associazione (ingressi tribuna EST e OVEST). Nell'intervallo della finale verranno estratti 3 biglietti che si aggiudicheranno le maglie autografate di MARTIN CASTROGIOVANNI, MIRCO BERGAMASCO e del nostro capitano LUKE MAHONEY, messe a disposizione da Equipe e Femi Cz-Rugby Rovigo Delta. Yarno, presidente di Equipe e fisioterapista della Nazionale Italiana Rugby, è uno dei maggiori organizzatori di questa iniziativa; con queste parole spiega come è nata questa idea e l'importanza della solidarietà per il Rugby e per Rovigo: "Da anni ormai continuavo a vedere Castro che poco prima di scendere in campo si sedeva in spogliatoio e con un pennarello scriveva "OLIVIA" sul bendaggio che ha sempre al gomito: così ho scoperto l'Associazione. Martin è una persona molto sensibile, soprattutto verso i bambini. Questo aspetto che ci accomuna, ancor di più da quando sono diventato papà, ha fatto nascere, durante lo scorso 6 Nazioni, l'idea di organizzare un evento benefico pro Olivia. E quale miglior occasione della Finale scudetto a ROVIGO? Ho cominciato a mettere le basi del tutto e grazie al preziosissimo aiuto di Daniela Dall'Aglio e Sonia Gozzo, consulenti grafiche e di marketing del nostro Poliambulatorio EQUIPE, l'evento è diventato realtà. La solidarietà è uno dei valori forti del rugby, e non solo in campo; credo quindi sia un'ulteriore occasione per dimostrare come "Rovigo sia Rugby". Un ringraziamento anche a Femi-Cz Rugby Rovigo Delta e Camera di Commercio di Rovigo per il loro contributo, allo staff tecnico e giocatori della Nazionale Italiana Rugby e ai partner che hanno condiviso lo spirito dell'evento e dato il loro supporto all'Associazione: Archimedia, Opra Costruzioni, Concessionaria Fabbris, Robe di Kappa, Gioielleria Tarolo, Ottica Toffoli, Nimlok Italia, Sportler , Tecnocopy Service, Appuntamento a sabato quindi, per lo sport, per Rovigo, ma soprattutto per la solidarietà. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

