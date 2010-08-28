Home Fotografi Una vittoria e una sconfitta per il Petrarca nel triangolare di Iolo

di Redazione 28/08/2010

Una vittoria e una sconfitta nel triangolare di Iolo per il Petrarca. Due partite ciascuna articolata in due tempi da 20 minuti. Nella prima sfida con i padroni di casa il Petrarca sfiora anche la meta in altre tre occasioni. Contro i Crociati tre errori dalla piazzola, ma anche molto movimento e ottima prestazione dei giovani, compreso Sarto, nonostante il cartellino giallo nei suoi confronti. PETRARCA – I CAVALIERI PRATO 8-7 Marcatori: meta Innocenti non trasformata, e cp di Walsh. PETRARCA – I CROCIATI 7-12 Marcatori: due mete e una trasformazione per I Crociati, per il Petrarca meta di Borgato, trasformazione di Favaretto. Le formazioni di partenza: Petrarca-I Cavalieri: Bortolussi, Spragg, Bertetti, Sanchez, Innocenti, Walsh,Chillon Alb., Kingi, Palmer, Galatro, Tveraga, Targa, Caporello, Repetto,Chistolini. Petrarca-I Crociati: Bortolussi, Spragg, Bertetti, Sanchez, Borgato, ChillonAlb., Billot, Kingi, Ansell, Barbini, Bezzati, Fletcher, Gega, Repetto,Chistolini. Entrati anche: Dal Corso, Favaretto. ( Comunicato stampa Petrarca Rugby, foto Elena Barbini )[gallery link="file"]

