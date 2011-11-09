UN'ARMA IN PI&Ugrave; IN TERZA LINEA

Home Senza categoria UN'ARMA IN PIÙ IN TERZA LINEA

UN'ARMA IN PIÙ IN TERZA LINEA

di Redazione 09/11/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 33 del 09.11.2011 HENDRO SCHOLTZ : UN'ARMA IN PIÙ IN TERZA LINEA La Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta ha raggiunto un accordo con il giocatore sudafricano Hendro Scholtz che vestirà i colori rossoblu fino alla fine della stagione sportiva 2011-2012. Hendro Scholtz è nato a Bethlehem (Free State - Sud Africa) il 22 marzo 1979, terza linea atletica di 187 cm per 103 kg, ha giocato come flanker 5 test match con il Sud Africa, 3 nel Tri-Nations del 2002 (due contro l'Australia e uno contro la Nuova Zelanda) e 2 alla coppa del mondo del 2003 contro Uruguay e Georgia. Oltre alla Nazionale del Sud Africa, le maggiori squadre nel suo curriculum sono Free State, Cheetahs e Agen. È previsto il suo arrivo a Rovigo nella giornata di domenica prossima. Da lunedì sarà a disposizione della squadra. Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

