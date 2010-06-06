Home Federazione Italiana Rugby Under 16: Coppa Mario Lodigiani

di Redazione 06/06/2010

A Firenze La Coppa “Mario Lodigiani” per la categoria Under 16 è stata ad appannaggio dalla società R. Valsugana. I veneti si sono imposti sulla Lazio Junior per 23-08. Di fronte ad una nutrita cornice di pubblico si sono affrontate le due formazioni che più di ogni altre avevano impressionato per continuità durante la fase a gironi. La partita non ha deluso i tanti sostenitori accorsi al Padovani. La Lazio Junior era partita forte e al 2’ ha segnato una meta con il tre quarti ala BRUNO. Pronta però la reazione del Valsugana che al 15 ‘ si è portata in vantaggio con una meta del flanker Catelan. L’estremo Roden centra i pali per il 7-5 parziale. Al 27’ sempre Roden centra i pali con un piazzato per il 10-5 che chiude il primo tempo. La Lazio Junior non ci sta a subire e in avvio del secondo tempo accorcia lo score con un piazzato di Luigi Martelletti abile a centrare i pali da posizione defilata. La gara è riaperta. Tuttavia prima Roden al 13 st. e poi la meta di Parisotto (trasformata sempre da Roden) portano il Valsugana sul 20-8. Chiude la gara un altro piazzato di Roden al 28’. Firenze, Impianto Sportivo Padovani, domenica 6 giugno 2010 - Finale Coppa Mario Lodigiani Under 16 VALSUGANA PADOVA - POLISPORTIVA LAZIO RUGBY 23-8 (10-5) VALSUGANA PADOVA: Roden, Mamprin, Parisotto, Brandolini, Luisetto, Bellotto, Scapin, Andreaggi, Catelan, Gobbo, Grigolon, Minante, Paparone F. , Volpini (25' s.t. Ramazzina), Paparone A. A disposizione: Pizzarello, Moldoveanci, Fortini, Giacon, Zanetto, Salmaso. All.: Toni POLISPORTIVA LAZIO RUGBY: Merone E., Bruno, D'Angelo, Martelletti Luigi, Comito (25' s.t. Sorgi), Grillo, Buda, Trentin, Franco, Rossetti (9' s.t. Costa), Giulietti, Merone M., Bolzoni (20' s.t. Van Den lbulcke), Tramontano (20' s.t. Paglione), Pasquali. A disposizione: Nobili, Sampalmieri, Martelletti Lor. All.: Colaiacono Marcatori: p.t. 2' mt Bruno (0-5); 15' mt Catelan tr Roden (7-5); 27' cp Roden (10-5); s.t. 4' cp Martelletti Luigi (10-8); 13' cp Roden (13-8); 21' mt Parisotto tr. Roden (20-8); 28' cp Roden (23-8). Arbitro: De Martino (Napoli). Giudici di Linea: Pier’antoni (Colleferro) e Rosamilia (Roma). Note: Spettatori 1500

