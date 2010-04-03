Under 17: 4 nazioni

Roma, 2 aprile 2010

Nella prima giornata del 4 Nazioni in programma a Roma l’Italia Under 17 viene sconfitta dalla Francia per 8-48 (p.t. 3-10). Gli azzurrini erano partiti molto bene contrastando il francesi su ogni pallone e al 25’ si portavano in vantaggio con un preciso piazzato di Campagnaro. Il Pari arrivava al 35’ sempre dalla piazzola con Selponi. Nell’unica disattenzione del primo tempo arrivava la meta della Francia con l’ala Jedraziak. La ripresa era un monologo francese. Due mete in altrettanti minuti mettevano le ali alla Francia che segnava sei mete. Unica meta per gli azzurrini con un’azione sulla linea di touche con Esposito. Nel pomeriggio a partire dalle ore 17.00 Galles – Inghilterra. ITALIA U. 17 – FRANCIA U.17 8-48 (3-10) Italia: Esposito, Gobbo, Campagnaro, Bettin, Guarducci, Boni (10st Benvenuti), Odiete (27 st Padovani), Marrazzi, Vian (5 pt Fragnito), Mhadhbi, Bellucci (27 st. Codato), Andreotti, Checchinato (1st Conti), Zanusso, Scarsini (1 st. Drissi). All. Roselli. Francia: Cabantous (69 Fornouux) , Vielprecht, Avezou (1 st Guillomot), Vialelle, Fusier, Selponi, Vernezoul (1 st Duhalde), Laugel, Jedaziak (29 st Dossantos), Pagot (1 st Placine), Moreaux (15 st Nibert), Cerqueira, Tuncer (25 st Cottet), Andrieux (35 st Hollett), Barres. Marcatori: 25 cp Campagnaro; 35 cp Selponi; 37 Mt Jedraziak tr Selponi; II° Tempo: 2 Mt Andrieux; 4 Mt Cabantous tr Selponi; 14 Mt Vielprecht; 26 Mt Vielprecht tr Selponi; 28 Mt Cabantous tr Selponi; 30 Mt Vielprecht tr Selponi; 34 Mt Esposito. Arbitro: Jackson (Inghilterra)