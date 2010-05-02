Home Federazione Italiana Rugby Under 18-16: secondo turno

Under 18-16: secondo turno

di Redazione 02/05/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Secondo turno della fase nazionale riservata alle categorie Under 18 e 16 e risultati all’insegna del massimo equilibrio dove il fattore campo ha avuto la meglio. Nell’Under 18 vittorie interne per Viadana e Tarvisium, mentre tra L’Aquila e Capitolina ne esce un pareggio 20-20. Unica vittoria esterna per l’Academy Noceto. Ancora più equilibrio nella categoria Under 16. Due pareggi tra Valsugana/Treviso e Gran Parma/Lazio e due vittorie interne Roma e Viadana. CAMPIONATO U18 – FASE NAZIONALE “MARIO LODIGIANI” II° TURNO – 2.05.2010 – ore 12.30 Girone 1 MPS Viadana - Rugby Calvisano 20 – 03 (4 – 0) Ruggers Tarvisium - Am. San Donà 12 – 08 (4 – 1) Classifica: Ruggers Tarvisium punti 8; Amatori San Donà punti 6; Mps Viadana punti 4; Rugby Calvisano punti 1. Girone 2 Pol. L’Aquila - Almaviva Capitolina 20 – 20 (2 – 2) PlusValore Gran Parma - Rugby Academy 07 – 28 (0 – 5) Classifica: Rugby Academy Noceto punti 9; Pol L’Aquila punti 7; Almaviva Capitolina punti 2; Plusvalore Gran Parma punti 1. CAMPIONATO U16 – FASE NAZIONALE “MARIO LODIGIANI” II° TURNO – 2.05.2010 – ore 12.30 Girone 1 MPS Viadana - Genova Rugby 17 – 00 (4 – 0) Valsugana Padova - Benetton Treviso 13 – 13 (2 – 2) Classifica: Benetton Treviso punti 7; Valsugana punti 6; Mps Viadana punti 4; Genova Rugby punti 0. Girone 2 PlusValore Gran Parma - Pol. Lazio Jr. 23 – 23 (2 – 2) Rugby Roma - Rugby Perugia 21 – 05 (4 – 0) Classifica: PlusValore Gran Parma e Lazio Junior punti 6; Roma Rugby punto 4; Rugby Perugia punti 1.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp