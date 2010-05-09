Loading...

Under 18-16: terzo turno

09/05/2010

Si chiede il girone di andata della fase nazionale “Mario Lodigiani” categoria Under 18 e 16 e le classifiche iniziano a prendere una linea ben definita. In Under 18 si registra un testa a testa tra Tarvisium e San Donà (girone 1)  e L’Aquila – Capitolina (girone 2). Nella categoria Under 16, invece, la Benetton Treviso (12 punti) è tallonata dal Valsugana (11 punti) mentre nel girone 2 la Lazio Junior  ha staccato di un punto la diretta rivale del PlusValore Gran Parma. Saranno decisivi gli scontri diretti. CAMPIONATO U18 – FASE NAZIONALE “MARIO LODIGIANI” III° TURNO – 9.05.2010 – ore 12.30 Girone 1 Cammi Calvisano - Am. San Donà  18 – 23  (1 – 4) Ruggers Tarvisium- MPS Viadana   19 – 00  (4 – 0) Classifica: Ruggers Tarvisium punti 12; Amatori San Donà punti 10; Mps Viadana punti 4; Rugby Calvisano punti 2. Girone 2 Almaviva Capitolina - PlusValore Gran Parma  31 – 10  (5 – 0) Rugby Academy - Pol. L’Aquila    15 – 00  (4 – 0) Classifica: Pol. L’Aquila e Almaviva Capitolina punti 7; PlusValore Gran Parma Rugby punti 6;  Academy Noceto punti 4. ^^^Academy Rugby Noceto 4 (quattro) punti di penalizzazione.
CAMPIONATO U16 – FASE NAZIONALE “MARIO LODIGIANI” III° TURNO – 9.05.2010 – ore 12.30 Girone 1 Genova Rugby - Benetton Treviso   03 – 57  (0 – 5) Valsugana Padova - MPS Viadana    14 – 03  (5 – 0) Classifica: Benetton Treviso punti 12; Valsugana punti1; Mps Viadana punti 4; Genova Rugby punti 0. Girone 2 Pol. Lazio Jr. - Rugby Perugia   38 – 10  (5 – 0) Rugby Roma -  PlusValore Gran Parma   05 – 15  (0 – 4) Classifica:  Lazio Rugby Junior punti 11; PlusValore Gran P
