Under 18: Germania per il V posto
di Redazione
02/04/2010
Cala domani il sipario sulla decima edizione degli Europei Under 18 di rugby, ospitati per la quarta volta in Veneto. La giornata prevede le finali del gruppo A con un programma che si aprirà alle 9,30 con un'inedita sfida Italia-Germania. Nel match di Casale in palio c'è il quinto posto nella classifica conclusiva, migliore risultato possibile per gli Azzurrini considerato un quarto di finale proibitivo contro la Francia, testa di serie numero uno del torneo. Il successo contro la Germania è d'obbligo per il XV di Massimo Brunello, dopo la deludente prestazione nella gara di mercoledì contro la modesta Russia. La Germania, da parte sua, è la grande sorpresa della rassegna continentale. Ai quarti ha tenuto sotto scacco l'Irlanda per l'intero match, cedendo solo negli ultimi minuti (20-11 il finale). Mercoledì i tedeschi hanno invece nettamente battuto (44-0) una squadra di tradizione come la Romania pur in un match condizionato dall'indisciplina dei gialloblù, puniti con due cartellini rossi. La Germania ha finora messo in mostra una mischia molto solida ed una lucida organizzazione di gioco. ITALIA U18 15 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova) 14 Andrea BONDONNO (Rugby Union 96)** 13 Giulio BISEGNI (Rugby Frascati) 12 Timi ENODEH (AlmavivA UR Capitolina)*** 11 Alessio ALTIERI (Unione Rugby Sannio)*** 10 Ippolito Andrea MENNITI (Roccia Rubano) 9 Guido CALABRESE (Rugby Benevento)*** 8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* - capitano 7 Mirko MONFRINO (MPS Viadana)** 6 Andrea DE MARCHI (Rovigo Junior) 5 Alfio Luca MAMMANA (Amatori Catania)*** 4 Matteo FERRO (Femi-CZ Rovigo) 3 Antonio BRANDOLINI (Ferla L’Aquila)*** 2 Giovanni SCALVI (Rugby Rovato)** 1 Talal Masoo RATHORE (Ferla L’Aquila) a disposizione 16 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)** 17 Filippo GIURIATTI (Petrarca Padova) 18 Domenico GRASSOTTI (Rugby Academy)** 19 Cesare BERTON (Petrarca Padova) 20 Alessandra BERETTA (Rugby Academy) 21 Giacomo BERTIROTTI (Banco di San Giorgio Cus Genova) 22 Alessandro IACOLUCCI (AlmavivA UR Capitolina)*** 23 Carlo CANNA (Rugby Benevento) 24 Lorenzo VOLPI (Plusvalore Gran Parma)** 25 Marco LETIZIA (Plusvalore Gran Parma)** 26 Alessandro TARTAGLIA (Unione Rugby Capitolina)*** *Membro dell'Accademia Federale Nord Est **Membro dell'Accademia Federale Nord Ovest ***Membro dell'Accademia Federale "Lorenzo Sebastiani"
Nell'altra partita in programma a Casale (ore 11,30) Romania e Russia si sfidano per evitare la retrocessione al gruppo B. Nel pomeriggio l'attenzione si sposta sullo stadio di Monigo. Alle 14,15 finale di consolazione fra il concreto Belgio ed una Georgia che ha messo in mostra straordinarie doti fisiche (da tenere d'occhio il dotato estremo Bakhva Kobakhidze, un metro e 95 per 90 chili). Il match che vale il titolo europeo mette di fronte Irlanda e Francia in un remake della finale di Treviso di due anni fa, mentre l'anno scorso a Toulon gli irlandesi giunsero terzi dopo essere stati eliminati dell'Inghilterra, quest'anno assente agli Europei under 18. I "galletti" transalpini hanno impressionato non solo per le individualità ma anche per la capacità di dare continuità al gioco e per il costante desiderio di attaccare; la Nazionale del trifoglio oppone una difesa bene organizzata ed una buona conquista, in particolare in rimesse laterale. I risultati delle partite sono disponibili anche in www.rugbyeu18.org e in www.fira-aer-rugby.com. Immagini delle gare fornite da Rugby-tv e disponibili in http://www.rugby-tv.com/RTV_Saison/fira-aer.php. Il programma della giornata di sabato 3 aprile. Gruppo A Finale: Francia-Irlanda ore 16,15 Treviso-Monigo 3°/4° posto: Georgia-Belgio ore 14,15 Treviso-Monigo 5°/6° posto: Italia-Germania ore 9,30 Casale 7°/8° posto: Russia-Romania ore 11,30 Casale
