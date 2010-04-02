Home Federazione Italiana Rugby Under 19: domani la Scozia a Parabiago

di Redazione 02/04/2010

Primo impegno internazionale ufficiale domani, sabato 3 aprile, per l’Italia U19 dei tecnici Philippe Doussy e Stefano Romagnoli che a Parabiago (Milano, calcio d'inizio ore 14.30) affrontano i pari età della Scozia. Sede di gara il centro sportivo Dino Venegoni, terreno di gioco del club Rugby Parabiago cui è stata affidata l’organizzazione del match. Gli azzurrini in raduno da lunedì nella località lombarda hanno concluso la preparazione in vista del match questa mattina con il Captain’s Run delle 11.00 al termine del quale è stata annunciata la formazione in campo dal primo minuto. “Siamo tutti in grande attesa di vedere le nostre qualità” – il commento di Romagnoli - “E’ una Nazionale che ha lavorato molto bene, duramente fin dall’inizio della stagione. I ragazzi sanno che il percorso intrapreso potrebbe portarli al prossimo 6 nazioni Under 20 e alla Coppa del Mondo di categoria (la Junior Rugby World Cup in programma nel 2011 in Veneto, ndr). Per questo motivo hanno assunto questo impegno con grande determinazione e volontà. Al di là del risultato il match di domani sarà un importante test di verifica dei giocatori per capire se sono in grado di rispondere adeguatamente ai futuri impegni internazionali. Ad oggi ci è mancata la possibilità di confronti importanti ma abbiamo comunque svolto un grosso lavoro di conoscenza del gruppo e dei singoli elementi. Una solida base su cui lavorare per migliorare sia dal punto di vista atletico che tecnico. Siamo ben speranzosi del risultato”. ITALIA 15 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) – capitano 14 Michele VISENTIN (Benetton Treviso) 13 Francesco MENON (Giunti Firenze 1931)* 12 Luca MORISI (ASR Milano)* 11 Matteo APPIANI (Cammi Calvisano)* 10 Giovanni ALBERGHINI (Plusvalore Gran Parma)* 9 Vittorio CALLORI DI VIGNALE (US Primavera)* 8 Matteo DELL’ACQUA (ASR Milano)* 7 Andrea BALSEMIN (Plusvalore Gran Parma) 6 Alvise FARAON (Benetton Treviso) 5 Abdou Rahouf SEONE (MPS Viadana)* 4 Marco FUSER (Mogliano)* 3 Mirko RAPONE (Banca Monte Parma) 2 Andrea LUPETTI (Consiag I Cavalieri Prato)* 1 Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano)* A disposizione 16 Alessandro FURIA (Petrarca Padova) 17 Luca BIGI (MPS Viadana) 18 Dusan BERISA (Benetton Treviso) 19 Emanuele BELLANDI (Cammi Calvisano)* 20 Alessandro LUNARDI (Consiag I Cavalieri Prato)* 21 Marco FERRINI (MPS Viadana) 22 Alberto BONIFAZI (Banca Monte Parma) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Arbitro: Michael Black (Irlanda)U

