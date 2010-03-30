Home Federazione Italiana Rugby Under 19: sabato la Scozia a Parabiago

di Redazione 30/03/2010

E’ al lavoro da questa mattina l’Italia U19 di Stefano Romagnoli e Philippe Doussy che sabato pomeriggio alle 14.30, al “Venegoni” di Parabiago, scenderà in campo contro i pari età della Scozia. I ventiquattro atleti selezionati per il test-match contro i giovani highlanders si sono radunati ieri sera nella cittadina alle porte di Milano e, questo pomeriggio, hanno svolto a Lainate un allenamento con opposizione insieme all’Amatori Milano (Serie A). Gradi di capitano, per il match di sabato, affidati all’ala del Cammi Calvisano Guglielmo Palazzani, già in campo con l’Italia U20 di Andrea Cavinato il 19 marzo scorso a Cardiff nel match conclusivo del 6 Nazioni: il XV titolare verrà ufficializzato da Romagnoli e Doussy venerdì mattina, al termine dell’allenamento di rifinitura. Questi i 24 Azzurrini convocati per la partita di Parabiago: Giovanni ALBERGHINI (Plusvalore Gran Parma)* Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano)* Matteo APPIANI (Cammi Calvisano)* Andrea BALSEMIN (Plusvalore Gran Parma) Emanuele BELLANDI (Cammi Calvisano)* Dusan BERISA (Benetton Treviso) Luca BIGI (MPS Viadana) Alberto BONIFAZI (Banca Monte Parma) Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Mantovani Lazio)* Matteo DELL’ACQUA (ASR Milano)* Alvise FARAON (Benetton Treviso) Marco FERRINI (MPS Viadana) Alessandro FURIA (Petrarca Padova) Marco FUSER (Mogliano)* Filippo GEROSA (Vibu Noceto)* Alessandro LUNARDI (Consiag I Cavalieri Prato)* Andrea LUPETTI (Consiag I Cavalieri Prato)* Francesco MENON (Giunti Firenze 1931)* Andrea MONTENEGRO (MPS Viadana) Luca MORISI (ASR Milano)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) – capitano Mirko RAPONE (Banca Monte Parma) Abdou Rahouf SEONE (MPS Viadana)* Michele VISENTIN (Benetton Treviso) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” @Andrea Cimbrico | FIR

