Under 20: designazioni arbitrali

Redazione Avatar

di Redazione

14/04/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del Campionato Italiano Under 20, ultima giornata della stagione regolare, in programma domenica 18 aprile alle ore 12.30. Under 20 – XXII giornata – 18.04.10 – ore 12.30 Petrarca Padova v Vibu Noceto arb. Pennè (Milano) Cammi Calvisano v Ruggers Tarvisium arb. Pecorario (Prato) Plusvalore Gran Parma v Benetton Treviso arb. Tomò (Roma) – ore 14.30 Orved San Donà v Giunti Firenze 1931 arb. Merendino (Parma) Mantovani Lazio v MPS Viadana arb. Cusano (Padova) – ore 11.30
