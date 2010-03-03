Loading...

Under 20: designazioni arbitrali XIX giornata

Redazione Avatar

di Redazione

03/03/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato Italiano Under 20, in programma domenica 7 marzo alle ore 12.30. Under 20 –XIX giornata – 07.03.10 – ore 12.30 Vibu Noceto v Plusvalore Gran Parma – rinviata Futura Park Rugby Roma v Orved San Donà arb. Guastini (Prato) Petrarca Padova v Cammi Calvisano arb. Paterniani (Pesaro) Giunti Firenze v Benetton Treviso arb. Grillo (Rieti) – ore 14.30 Ruggers Tarvisium v Mantovani Lazio arb. Guerzoni (Ferrara) Classifica: Mantovani Lazio punti 56; Mps Viadana punti 55; Petrarca Padova punti 51; Vibu Noceto  punti 43; Cammi Calvisano punti 37; Benetton Treviso punti 36;  Giunti Firenze punti 35; Futura Park Rugby Roma punti 25; Orved San Donà  punti 20; Plusvalore Gran Parma punti 16; Ruggers Tarvisium  punti 10 @Andrea Cimbrico | FIR
