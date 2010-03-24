Under 20: designazioni arbitrali XX giornata
di Redazione
24/03/2010
Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italiano Under 20 in programma domenica 28 marzo alle ore 12.30: Under 20 – XX giornata - 28.03-10 – ore 12.30 Mantovani Lazio v Futura Park Rugby Roma arb. Mancini (Frascati) Cammi Calvisano v Giunti Firenze 1931 arb. Checchinato (Rovigo) Benetton Treviso v Ruggers Tarvisium arb. Grandi (Ravenna) Orved San Donà v Petrarca Padova arb. Muscio (Prato) – ore 13.00 MPS Viadana v Plusvalore Gran Parma arb. Pecorario (Prato) _________________________ Andrea Cimbrico
Italseven universitaria: convocati
Livorno a Mogliano con fiducia, ma senza coach Prima
