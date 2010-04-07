Loading...

Under 20: designazioni arbitrali

Redazione Avatar

di Redazione

07/04/2010

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata del Campionato Italiano Under 20 in programma domenica 11 aprile alle ore 12.30.
Under 20 – XXI giornata – 11.04.10 – ore 12.30 Vibu Noceto v Orved San Donà arb. Tomò (Roma) – ore 14.30 Futura Park Rugby Roma v Petrarca Padova arb. Pacciani (Prato) MPS Viadana v Cammi Calvisano arb. Lavezzo (Rovigo) Benetton Treviso v Mantovani Lazio arb. Bertelli (Ferrara) Ruggers Tarvisium v Plusvalore Gran Parma arb. Rizzo (Ferrara)
