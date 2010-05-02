Loading...

Under 20: finale Petrarca - Viadana

02/05/2010

Petrarca Padova – Mps Viadana sarà la finale scudetto 2009/2010. Il verdetto dopo due match davvero emozionanti. A Padova finisce 13-00 in favore del Petrarca ma quanta sofferenza. La meta della vittoria in apertura di secondo tempo con il pilone Furia a sfruttare un’azione del pack. Preciso il piede del mediano Favaretto, autore di 8 punti. A Roma il Mps Viadana centra la vittoria nei minuti finali. Due mete di Sintich e Carugi pongono fine ai sogni della mantovani Lazio. Domenica prossima la finale scudetto con sede ancora da designare. Under 20 – semifinali – gara unica – 02.05.10 MANTOVANI LAZIO v MPS VIADANA   22 – 33  (0 – 5) Classifica: Viadana punti 5;  Lazio punti 0. PETRARCA PADOVA v BENETTON TREVISO  13 – 00  (4 – 0) Classifica: Padova punti 4; Treviso punti 0.
PETRARCA PADOVA – BENETTON TREVISO  =  13-00  (3-0) Marcatori: 27 cp Favaretto;  II° Tempo:  7 Mt Furia tr Favaretto; 38 cp Favaretto. Padova:  Nardacchioni, Ferrari, Trombetta, Benettin, Ferro (67 Betteto), Favaretto, Billot (41 Chillon), Sarto, Cauda, Barbini, Targa (54 Luxardo), Ghiraldini, Leso, Gazzola (41 Maregotto), Furia.   All. Failla/Battistin. Treviso: Benvenuti, Barzan, Visentin, Persico A., Venturato (66 Sattin); Zanirato, Curtolo; Lorenzon, Corbanese, Fantin (55 Taffarello); Bocchi, Marcolina; Berisa, Gega, Naka. All. Zorzi – Zanon. Arbitro:  Mancini di Frascati. Note: Cartellino giallo: al 75 per Gega.
MANTOVANI LAZIO – MPS VIADANA  22 – 33  (14-16) Marcatori: 5 cp Sintich;  14 Mt Bitetti tr Bruni S.;  15 cp Sintich;  27 Mt Ceresini tr Sintich;  29 Mt Giacometti tr Bruni S.;  33 cp Sintich;  II° Tempo:  15 cp Bruni S.;  20 Mt Sintich tr Sintich;  23 Mt Colabianchi ;  32 Mt Carugi;  40 Mt Sintich. Lazio: Lorenzotti, Giancarlini, Giacometti, Varriale, Bruni E., Bruni S., Farina (70 Bonavolontà), Bitetti, Gentile (68 Dionisi), Filippucci (41 Nardone), Colabinachi, Riedi, Vannozzi, Fabiani, Marsella.   All. Giacometti A. Viadana: Orlandini, Ceresini, Biancaniello, Mori (47 Montenegro), Gobbi,Sintich, Bronzini, Caffini, Muyodi, Bosco, Agazzi, Caprioli, Cagna (20 Bigi), Denti, Carugi.   All. Nolli-Birchall. Arbitro: Castagnoli di Livorno. Note: Cartellino giallo: al 70 per Giacometti.
