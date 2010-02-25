Under 20: la formazione per la Scozia
25/02/2010
Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha reso nota la formazione che affronterà la Scozia venerdì pomeriggio alle ore 15.00 a Capoterra nella terza giornata dell’RBS 6 Nazioni di categoria. L’incontro verrà trasmesso in diretta da RaiSportPiù e sarà disponibile in streaming web su www.raisport.rai.it Due cambi nella formazione titolare degli Azzurrini rispetto alla squadra che ha affrontato l’Inghilterra a San Donà lo scorso 12 febbraio (10-16): rientra all’ala Giovambattista Venditti, mentre Scanferla passa da flanker a numero otto per l’infortunato Cicchinelli, con Ferrarini a completare la terza linea in campo dal primo minuto. Edoardo Gori, capitano e mediano di mischia degli Azzurrini, sarà in campo dal primo minuto nonostante i problemi alla spalla sinistra, mentre l’ala del Petrarca Padova Costantino Ricciardi, ancora non recuperato pienamente dai problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare le prime due giornata del Torneo Under 20, resterà ancora lontano dal campo da gioco. “Edoardo – ha spiegato il tecnico Andrea Cavinato – è il leader di questo gruppo e ha voluto essere in campo nonostante i problemi fisici, consapevole che si tratta di una partita fondamentale per la squadra. Per quanto riguarda Venditti, che ha saltato per scelta tecnica la gara con l’Inghilterra, credo sia giusto vederlo nuovamente in azione: ho molta fiducia nelle qualità del ragazzo e sono sicuro che saprà ripagarmi della scelta. Ricciardi non è ancora al 100% e abbiamo preferito non rischiarlo: l’obiettivo è recuperarlo per le ultime due giornate del Torneo”. “La partita con la Scozia – è passato ad analizzare la gara di venerdì il coach degli Azzurrini – è fondamentale per la nostra squadra, per comprendere il nostro reale valore e gli obiettivi che vogliamo raggiungere. E’ un match chiave per la crescita dei giocatori, che devono cominciare a fare risultato in quelle partite che sono alla loro portata”. “I nostri avversari sono molto fisici, cercano di superare la prima linea di vantaggio con la fisicità dei loro centri e delle terze linee per poi allargare il gioco e cercare di sfruttare al massimo le grandi qualità del loro estremo, Tom Brown, sicuramente il giocatore più talentuoso della Scozia. Noi abbiamo lavorato molto sulla mischia ordinata, grazie anche alla collaborazione dell’Amatori Capoterra e del suo coach Ramiro Cassina – ha detto ancora Cavinato – e siamo molto fiduciosi che i nostri avanti possano fare un ulteriore passo avanti dopo la partita di San Donà. E’ in mischia, dove la Scozia ha qualche difficoltà, che possiamo imporci con forza. Ma dovremo evitare le banali perdite di possesso che hanno caratterizzato alcune azioni del match con l’Inghilterra. Mantenere il pallone, per noi, sarà fondamentale. E sono certo che il calore e l’entusiasmo del pubblico sardo ci sarà di grande aiuto per fare una grande prestazione”. Questa la formazione dell’Italia Under 20: ITALIA U20 15 Ruggero TREVISAN (Orved San Donà)* 14 Giovambattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma)* 13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso)* 12 Sebastian RODWELL (Giunti Firenze 1931)* 11 Giovanni ALBERGHINI (Plusvalore Gran Parma)* 10 Tommaso IANNONE (Banca Monte Parma)* 9 Edoardo GORI (Consiag I Cavalieri Prato)* 8 Stefano SCANFERLA (Cammi Calvisano) 7 Filippo FERRARINI (Vibu Noceto)* 6 Nicola BELARDO (Partenope Napoli)* 5 Filippo CAZZOLA (Livorno Rugby)* 4 Enrico TARGA (Petrarca Padova) 3 Piermaria LESO (Petrarca Padova)* 2 Andrea MANICI (Plusvalore Gran Parma)* 1 Carlo FAZZARI (Plusvalore Gran Parma)* a disposizione 16 Nicola CORBANESE (Benetton Treviso)/Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano)* 17 Ornel GEGA (Benetton Treviso) 18 Lorenzo SANTELLI (Plusvalore Gran Parma)* 19 Marco BARBINI (Petrarca Padova) 20 Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Primavera Rugby)* 21 Alberto CHILLON (Petrarca Padova)* 22 Michele MORTALI (Plusvalore Gran Parma)* @Andrea Cimbrico | FIR
