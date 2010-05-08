Home Federazione Italiana Rugby Under 20: Padova campione d'Italia

di Redazione 08/05/2010

Il Petrarca Padova è campione d’Italia categoria Under 20. A Modena i petrarchini si impongono sul MPS Viadana con il punteggio di 17-16 (p.t. 7-16). Alla partita più brutta giocata dal Padova nella stagione ha fatto seguito la partita più bella disputata dai ragazzi del Viadana. Alla fine i valori dei singoli giocatori ha fatto la differenza. Il sorpasso va in scena all’ultima azione di gioco. Touche nei 22 metri del Viadana. Presa a due mani del seconda linea Barbini e tutta Padova a spingere. Palla al possente Furia che replicando la meta del primo tempo sciaccia di forza in meta. 15-16 e palla al mediano Favaretto. Preciso per tutta la gara il cecchino del Petrarca non ha fallito. 17-16 il risultato finale. Al Viadana il merito di aver creduto nella vittoria fino all’ultimo secondo. Dopo una stagione regolare chiusa al 3 posto i ragazzi del coach Birchall hanno imposto precisione e regolarità al loro gioco che li ha portati ad un passo dallo scudetto. ________________________________________ Under 20 – Finale – Modena, 8 maggio 2010 – ore 16.00 PETRARCA PADOVA v MPS VIADANA 17 – 16 (4 – 1) (Modena Stadio – Comunale Collegarola-Modena) PETRARCA PADOVA – MPS VIADANA 17-16 (p.t. 7-16) Marcatori: 5 Mt Furia tr Favaretto; 7 Mt Denti; 12 cp Sintich; 17 Mt Denti; 39 cp Sintich; II° Tempo: 36 cp Favaretto; 39 Mt Furia tr Favaretto. Petrarca: Nardacchione (16 Stramare), Ferrari, Trombetta, Benettin, Ferro (35 s.t. Bettetto), Favaretto, Chillon (41 Billot), Cauda, Sarto, Barbini, Tarantello (41 Mazzini), Ghiraldini (16 s.t. Luxardo), Leso, Maregotto, Furia. A disp.: Gazzola, Dall’Acqua. All. Failla/Battistin. Viadana:. Orlandini (14 s.t. Montenegro), Ceresini, Mori, Biancaniello, Gobbi Frattini, Sintich, Bronzini, Caffini, Muyodi, Bosco C., Agazzi, Caprioli, Cagna, Denti (11 s.t. Bigi), Carugi (24 s.t. Seone). A disp.: Trentini, Diciotto, Bosco P., Garavaldi. All. Birchall Arbitro: arb. Passacantando (L’Aquila); g.d.l. Sironi (Colleferro), Cirotti (Chieti).quarto uomo: Leccese (Chieti) Note:

