Under 20: recuperi

di Redazione 14/04/2010

Si sono giocati gli ultimi recuperi del campionato Under 20. Ad una sola giornata dal termine della stagione regolare il Petrarca Padova chiude i giochi per la prima posizione. Nella gara interna i tutti neri passano sul Cammi Calvisano per 22-19. Preziosa vittoria in chiave barrage per il Vibu Noceto. Il successo contro i cugini del PlusValore Gran parma (34-05) porta il Vibu al quarto posto. Vittoria anche per la Benetton Treviso che fa suo il derby contro il san Donà (31-5). L’ultimo turno di campionato si profila entusiasmante. Partite chiave saranno Petrarca padova – Noceto e Lazio – Viadana. VIBU NOCETO – PLUSVALORE GRAN PARMA 34 – 05 (5 - 0) PETRARCA PADOVA – CAMMI CALVISANO 22 – 19 (4 – 1) ORVED SAN DONA – BENETTON TREVISO 05 - 31 (0 - 5) Classifica: Petrarca Padova punti 77; Mantovani Lazio punti 68; Mps Viadana punti 65; Vibu Noceto punti 63; Benetton Treviso punti 60; Cammi Calvisano punti 48; Giunti Firenze punti 44; Futura Park Rugby Roma punti 30; Orved San Donà e Plusvalore Gran Parma punti 25; Ruggers Tarvisium punti 10.

