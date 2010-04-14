Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Under 20: recuperi

Redazione Avatar

di Redazione

14/04/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Si sono giocati gli ultimi recuperi del campionato Under 20. Ad una sola giornata dal termine della stagione regolare il Petrarca Padova chiude i giochi per la prima posizione. Nella gara interna i tutti neri passano sul Cammi Calvisano per 22-19. Preziosa vittoria in chiave  barrage per il Vibu Noceto. Il successo contro i cugini del PlusValore Gran parma (34-05) porta il Vibu al quarto posto. Vittoria anche per la Benetton Treviso che fa suo il derby contro il san Donà (31-5). L’ultimo turno di campionato si profila entusiasmante. Partite chiave saranno Petrarca padova – Noceto e Lazio – Viadana. VIBU NOCETO – PLUSVALORE GRAN PARMA    34 – 05  (5 - 0) PETRARCA PADOVA – CAMMI CALVISANO  22 – 19  (4 – 1) ORVED SAN DONA – BENETTON TREVISO 05 - 31  (0 - 5) Classifica: Petrarca Padova punti 77; Mantovani Lazio punti 68; Mps Viadana punti 65;  Vibu Noceto punti 63; Benetton Treviso punti 60;  Cammi Calvisano punti 48; Giunti Firenze punti 44;  Futura Park Rugby Roma punti 30; Orved San Donà e  Plusvalore Gran Parma punti 25; Ruggers Tarvisium  punti 10.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Livorno a Brescia senza Ubaldi e Saccà

Articolo Successivo

Femminile: semifinale seria A

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012