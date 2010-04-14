Home Federazione Italiana Rugby Under 20: spareggi gruppo 2

di Redazione 14/04/2010

Andrea Belvedere e Filippo Navarra sono stati designati dal CNAr per dirigere gli spareggi del Campionato Under 20, Gruppo 2 in programma domenica prossima 18 ottobre. Conclusi i quattro trofei a carattere interregionale entra nel vivo domenica la fase finale del Campionato Under 20 con gli spareggi in campo neutro e gara unica che determineranno le due squadre che nella stagione sportiva 2010/2011 disputeranno il Campionato Nazionale Under 20 nel gruppo 1. Le vincenti, inoltre, proseguiranno il cammino nella fase play-off affrontando il prossimo 25 aprile la terza e la quarta classificata del Gruppo 1 (in gara unica) per determinare le semifinaliste per il Titolo. Sul neutro di Perugia I Cavalieri Prato, vincitori del Trofeo degli Appennini (area Emilia Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo e Umbria), sfideranno i vincitori del Trofeo dei Tre Mari (Lazio, Campania, Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia) Ferla L’Aquila. A Modena, invece, si affronteranno CUS Padova, vincitrice del Trofeo della Serenissima (Veneto, Friuli, Trento e Bolzano) e Grande Milano, vincitrice del Trofeo delle Alpi (Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Sardegna) SPAREGGI GRUPPO 2 – 18.04.2010 ORE 16.00 Campo 1 Via Collegara, Modena CUS PADOVA – GRANDE MILANO, arb. Filippo Navarra (Udine ORE 17.30 Campo Pian di Massino, Perugia I CAVALIERI PRATO – FERLA L’AQUILA, arb. Andrea Belvedere (Roma)

