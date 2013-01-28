VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 86 del 28.01.2013

UNDER 23: VEA FEMI-CZ BRUCIA IL PETRARCA AL FOTOFINISH

Domenica a Padova, al Centro Geremia, casa del Petrarca, giornata di grande soddisfazione per i giocatori dellUnder 23 rossoblù e per il tecnico Maurizio Bordin.

Il Petrarca sembrava avere il pieno controllo dellincontro portandosi in vantaggio 15-6 alla fine del primo tempo e poi 20-12 durante la ripresa, ma la squadra del Rovigo, capitanata da Filippo Cecchetti, ha saputo reagire con grande orgoglio e determinazione cambiando approccio allincontro e dando vita, con continue aperture al largo, ad una fase finale che ha visto i giovani Bersaglieri sfiorare la meta e poi violare larea avversaria prima con Buoso e poi, allo scadere, con Zorzi ribaltando così un risultato che sembrava compromesso.

Allinterno di una buona prestazione collettiva, ha dato il suo contributo a mantenere la squadra in partita un Davide Duca che dalla piazzola ha totalizzato 16 punti (quattro calci di punizione e due trasformazioni).

Il finale che registra il risultato di 20 a 26 premia con la vittoria del Rovigo il lavoro di tutto il gruppo.

Questa la formazione scesa in campo: Gobbo; Buoso, Pavanello, Zorzi, Nicoli; Duca, Merlo; Gasparetto, Cecchetti (cap.), Maran; Greggio Masin, Pierini; Gaeta C., Perazzuolo, Gaeta D.; a disposizione: Grifò, Gaeta A., Reale, Panin e Sacchetto.

