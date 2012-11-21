UNITI PER SCONFIGGERE IL CANCRO.
LE ZEBRE NELLA SQUADRA DI “VERSO IL SERENO”: UNITI PER SCONFIGGERE IL CANCRO. Parma – Domenica prossima 25 Novembre sarà una giornata speciale per le Zebre, che saranno impegnate in campo contro Cardiff allo stadio XXV Aprile e anche fuori dal campo in un’iniziativa benefica di grande importanza. Alle ore 20.30 all’Auditorium Paganini di Parma (scarica la locandina ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2012/11/locandina-definitiva-verso-il-sereno.pdf )) si terrà infatti una serata di sensibilizzazione verso le attività dei volontari di “Verso il Sereno”, associazione privata senza scopo di lucro nata a Parma nel 1986 ( http://www.versoilsereno.it/HOME.html ) con la finalità di assistere il paziente oncologico e la sua famiglia sostenendoli grazie a diverse iniziative frutto della collaborazione di volontari con esperienza diretta della malattia. Le Zebre saranno ospiti speciali della manifestazione e si presteranno come testimonial sul palco durante alcuni intermezzi d’intrattenimento con diversi medici, infermieri e pazienti dell’ U.O.C di Oncologia Medica dell’ospedale Maggiore di Parma per sensibilizzare l’importanza di sostenere l’associazione e le sue tante attività di sportello informativo, punto d’ascolto e sostegno diretto ai pazienti ed ai loro famigliari. L’invito ad assistere alla manifestazione è esteso a tutta la cittadinanza che vorrà sostenere “Verso il Sereno” con una donazione acquistando il tagliando per la speciale serata nella cornice dell’Auditorium Paganini. La serata sarà presentata da Rose Ricaldi ed allietata da momenti di musica col coro gospel “Cake & pipe” ( http://www.cakeandpipe.it/ ) guidato dal maestro Roger Catino, danza con l'ass.cul. “Estilo Flamenco” ( http://www.marisadiazflamenco.it/estilo_contatti.html ) ed eleganza con la sfilata degli abiti gentilmente concessi da “Mixer” di via Abbeveratoria 87/b e “Stefania Spose” di Via Carducci 14 a Parma ( http://www.stefaniaspose.com/ ). Acconciature e trucco ad opera de “Salone Roberta” di via Buozzi 13 a Sorbolo (PR). Nel pomeriggio, all’esterno dello stadio XXV Aprile, prima, durante e dopo la gara tra Zebre e Cardiff Blues ( https://www.facebook.com/events/341981749234243/ ) sarà presente un banchetto informativo a cura dei volontari dell’associazione dove sarà possibile sostenere direttamente “Verso il Sereno” ed acquistare i tagliandi per lo spettacolo delle ore 20.30. Come sostengono in campo l’avanzamento verso la meta frutto dell’opera corale di tutti i componenti della squadra, allo stesso modo le Zebre vogliono sostenere tutti i volontari dell’associazione “Verso il Sereno” in questa importante iniziativa sociale. Tra le tante iniziative promosse da “Verso il Sereno” ricordiamo : “Taxi per amico” per gli spostamenti dei pazienti dal proprio domicilio alle strutture sanitarie; il corso di teatro “ridere insieme per vivere”; il corso di risveglio muscolare per ritrovare la sensibilità nei muscoli intorpiditi dalle cure e dalla malattia; la possibilità per i pazienti di assistere a concerti e spettacoli teatrali creando occasioni di svago e serenità; la dotazione di diverse apparecchiature e materiale per l’unità Oncologica Medica. Anche la franchigia federale di rugby che partecipa alla RaboDirect PRO12 ed alla Heineken Cup desidera dunque dare il proprio appoggio ed offrire la propria solidarietà verso le lodevoli iniziative che “Verso il Sereno” ( http://www.versoilsereno.it/HOME.html ) compie per aiutare tutti gli ammalati di cancro e le loro famiglie; lo staff ed i giocatori bianconeri invitano dunque tutti gli sportivi ed i tifosi ad assistere alla serata che si concluderà con un aperitivo dove poter conoscere ed intrattenervi coi vostri beniamini e conoscere da vicino i volontari dell’associazione. Registro regionale volontariato n° 1691/98 O.N.L.U.S. Sito web : www.versoilsereno.it ( http://www.versoilsereno.it/HOME.html ) Blog : noidiversoilsereno.blogspot.it ( http://noidiversoilsereno.blogspot.it/ ) e-mail : [email protected] ( mailto:[email protected] ) Codice IBAN per le donazioni : IT70D0623012710000035386810 Info per le prenotazioni tagliandi : nei punti vendita dei partners oppure telefonando allo 0521/702815 dalle 9.00 alle 12.00 oppure a Cinzia Calzetti allo 0521/702316 Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
