Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

UNO SPECIALISTA MAORI PER LA MISCHIA ROSSOBLU

Redazione Avatar

di Redazione

29/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 58 del 29.12.2011 JOE MCDONNELL: UNO SPECIALISTA MAORI PER LA MISCHIA ROSSOBLU La Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta ha scelto lo specialista che si occuperà della mischia chiusa di tutte le squadre rossoblu a partire dall'Under 14 fino alla prima squadra. Si tratta del giocatore maori neozelandese Joe McDonnell che ha giocato come pilone negli All Blaks in 8 occasioni a partire dal 2002 (contro Italia, Fiji, Inghilterra, Francia, Irlanda (2), Australia e Sudafrica) e che verrà a Rovigo un giorno alla settimana per portare il suo bagaglio di esperienza alle prime linee dei bersaglieri. Con questa scelta la dirigenza ha completato il quadro di riferimento pensato per permettere la crescita tecnica di tutti i giocatori in rossoblu. McDonnell sarà a Rovigo nella prossima settimana per cominciare subito il proprio lavoro. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VAN NIEKERK E SCHOLTZ IN INFERMERIA

Articolo Successivo

LA PRO RECCO RUGBY SBARCA ANCHE SU TWITTER!

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019