di Redazione 29/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 58 del 29.12.2011 JOE MCDONNELL: UNO SPECIALISTA MAORI PER LA MISCHIA ROSSOBLU La Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta ha scelto lo specialista che si occuperà della mischia chiusa di tutte le squadre rossoblu a partire dall'Under 14 fino alla prima squadra. Si tratta del giocatore maori neozelandese Joe McDonnell che ha giocato come pilone negli All Blaks in 8 occasioni a partire dal 2002 (contro Italia, Fiji, Inghilterra, Francia, Irlanda (2), Australia e Sudafrica) e che verrà a Rovigo un giorno alla settimana per portare il suo bagaglio di esperienza alle prime linee dei bersaglieri. Con questa scelta la dirigenza ha completato il quadro di riferimento pensato per permettere la crescita tecnica di tutti i giocatori in rossoblu. McDonnell sarà a Rovigo nella prossima settimana per cominciare subito il proprio lavoro. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

