[UR CAPITOLINA] CAFFARATTI: &quot;PRONTI A LOTTARE CONTRO I CAVALIERI&quot;

di Redazione 24/10/2013

La squadra di via Flaminia, reduce dalla vittoria di sabato scorso con il Rugby Reggio, ha voglia di confermare la buona prestazione fatta vedere in

casa ma soprattutto dimostrare che può competere alla pari con squadre già collaudate al massimo livello

Riparte il campionato ed è subito grande sfida per i bluamaranto. I capitolini ospiteranno i vicecampioni del Rugby Prato, una grande squadra, reduce

dall'ottima prestazione in Europa con lo Stade Francais.

"C'è molto entusiasmo tra i ragazzi", commenta Sebastian Caffaratti, allenatore dei trequarti. "Benché non siano la stessa squadra che ha sfiorato

il titolo l'anno passato, il Prato è un'avversaria davvero forte, ha delle qualità individuali e collettive molto alte, giocatori di grande

esperienza e giovani molto interessanti. Sarà un impegno fisico e mentale molto intenso per noi, ma i ragazzi saranno pronti a lottare per fare bene.

Vogliamo regalare alla nostra gente un grande pomeriggio di rugby."



PROBABILE FORMAZIONE:



Rebecchini Gr., Molaioli, Marrucci,Buscema, Iacolucci, Bocchino, Leonardi N., Leonardi E., De Michelis (C), Bitetti, Martire, Scoccini, Orabona,

Rampa, Moriconi



A DISPOSIZIONE:



Marsella, Polioni, Forgini, Frezza, Conti, Vannini, Rota, Del Monaco







