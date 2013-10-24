[UR CAPITOLINA] CAFFARATTI: &quot;PRONTI A LOTTARE CONTRO I CAVALIERI&quot;

[UR CAPITOLINA] CAFFARATTI: "PRONTI A LOTTARE CONTRO I CAVALIERI"
di Redazione
24/10/2013
La squadra di via Flaminia, reduce dalla vittoria di sabato scorso con il Rugby Reggio, ha voglia di confermare la buona prestazione fatta vedere in
casa ma soprattutto dimostrare che può competere alla pari con squadre già collaudate al massimo livello
Riparte il campionato ed è subito grande sfida per i bluamaranto. I capitolini ospiteranno i vicecampioni del Rugby Prato, una grande squadra, reduce
dall'ottima prestazione in Europa con lo Stade Francais.
"C'è molto entusiasmo tra i ragazzi", commenta Sebastian Caffaratti, allenatore dei trequarti. "Benché non siano la stessa squadra che ha sfiorato
il titolo l'anno passato, il Prato è un'avversaria davvero forte, ha delle qualità individuali e collettive molto alte, giocatori di grande
esperienza e giovani molto interessanti. Sarà un impegno fisico e mentale molto intenso per noi, ma i ragazzi saranno pronti a lottare per fare bene.
Vogliamo regalare alla nostra gente un grande pomeriggio di rugby."
PROBABILE FORMAZIONE:
Rebecchini Gr., Molaioli, Marrucci,Buscema, Iacolucci, Bocchino, Leonardi N., Leonardi E., De Michelis (C), Bitetti, Martire, Scoccini, Orabona,
Rampa, Moriconi
A DISPOSIZIONE:
Marsella, Polioni, Forgini, Frezza, Conti, Vannini, Rota, Del Monaco
Redazione