[UR CAPITOLINA] COCOCCETTA: &quot;CONTRO IL SAN DONA' UN'ALTRA BATTAGLIA&quot;

[UR CAPITOLINA] COCOCCETTA: "CONTRO IL SAN DONA' UN'ALTRA BATTAGLIA"

[UR CAPITOLINA] COCOCCETTA: "CONTRO IL SAN DONA' UN'ALTRA BATTAGLIA"

di Redazione 08/11/2013

COCOCCETTA: "CONTRO IL SAN DONA' UN'ALTRA BATTAGLIA"



Si torna a giocare in casa e, dopo la netta sconfitta di domenica scorsa contro Viadana, i bluamaranto ci tengono a fare bella figura di fronte al

proprio pubblico. Le parole di Andrea Cococcetta: "Quella di domenica sarà per noi un'importante occasione di riscatto dall'opaca prestazione messa

in campo allo Zaffanella. Mi aspetto da tutti i ragazzi chiamati a giocare la partita una prestazione di carattere. San Donà è una squadra

"quadrata" che sa giocare il suo rugby con grande efficacia. Ha messo in difficoltà in più di un'occasione le squadre di vertice. Ancora una volta

sarà determinante l'attenzione che porremo al gioco in tutto l'arco degli 80 minuti. C'è poco altro da aggiungere, sarà ancora una volta

battaglia".



PROBABILE FORMAZIONE:



Rebecchini, Molaioli, Marrucci, Rota, Iacolucci, Bocchino, Leonardi N., Conti, De Michelis (c), Paillette, Martire, Scoccini, Forgini, Rampa, Moriconi



A DISPOSIZIONE:



Polioni, Orabona, Marsella/Bianchi, Frezza, Iachizzi/Bitetti, Vannini, Falsaperla, Recchi/Del Monaco







