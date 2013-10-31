[UR CAPITOLINA] COCOCCETTA: &quot;VIADANA NUOVO BANCO DI PROVA&quot;

Home Senza categoria [UR CAPITOLINA] COCOCCETTA: "VIADANA NUOVO BANCO DI PROVA"

[UR CAPITOLINA] COCOCCETTA: "VIADANA NUOVO BANCO DI PROVA"

di Redazione 31/10/2013

COCOCCETTA: "VIADANA NUOVO BANCO DI PROVA"

Dopo la sconfitta casalinga con i Cavalieri di Prato, i blu amaranto affronteranno il Viadana Rugby, reduce anch'esso da una sconfitta con il Petrarca

Padova. "Sabato per noi sarà l'ennesimo banco di prova per testare i progressi della prestazione in gara -commenta Andrea Cococcetta. Fino ad oggi

possiamo ritenerci insoddisfatti della prestazione nella sola partita contro la Lazio. Con il Prato i ragazzi si sono battuti fino alla fine ed hanno

maturato un'ulteriore esperienza della quale faranno tesoro. Fin qui abbiamo raccolto poco in termini di punteggio in classifica, ma stiamo

migliorando partita dopo partita. Il campionato è ancora lunghissimo e dobbiamo guardare al futuro in termini positivi."



PROBABILE FORMAZIONE:



Recchi, Molaioli, Iacolucci, Buscema, Del Monaco, Bocchino, Leonardi N., Conti, 7. De Michelis (C.), Paillette, Martire, Scoccini, Forgini, Rampa,

Moriconi



A DISPOSIZIONE:



Polioni, Orabona, Marsella, Frezza, Iachizzi , Vannini, Cesari, Rebecchini G.







