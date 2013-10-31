Loading...

[UR CAPITOLINA] COCOCCETTA: &quot;VIADANA NUOVO BANCO DI PROVA&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2013

COCOCCETTA: "VIADANA NUOVO BANCO DI PROVA"
Dopo la sconfitta casalinga con i Cavalieri di Prato, i blu amaranto affronteranno il Viadana Rugby, reduce anch'esso da una sconfitta con il Petrarca
Padova. "Sabato per noi sarà l'ennesimo banco di prova per testare i progressi della prestazione in gara -commenta Andrea Cococcetta. Fino ad oggi
possiamo ritenerci insoddisfatti della prestazione nella sola partita contro la Lazio. Con il Prato i ragazzi si sono battuti fino alla fine ed hanno
maturato un'ulteriore esperienza della quale faranno tesoro. Fin qui abbiamo raccolto poco in termini di punteggio in classifica, ma stiamo
migliorando partita dopo partita. Il campionato è ancora lunghissimo e dobbiamo guardare al futuro in termini positivi."

PROBABILE FORMAZIONE:

Recchi, Molaioli, Iacolucci, Buscema, Del Monaco, Bocchino, Leonardi N., Conti, 7. De Michelis (C.), Paillette, Martire, Scoccini, Forgini, Rampa,
Moriconi

A DISPOSIZIONE:

Polioni, Orabona, Marsella, Frezza, Iachizzi , Vannini, Cesari, Rebecchini G.


