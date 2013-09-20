[UR CAPITOLINA] IL RITORNO AL VERTICE INIZIA IN CASA DEI CAMPIONI D'ITALIA
di Redazione
20/09/2013
UR CAPITOLINA, IL RITORNO AL VERTICE INIZIA IN CASA DEI CAMPIONI D'ITALIA
Rebecchini Gr., Molaioli, Marrucci, Buscema, Iacolucci, Bocchino,
Leonardi N., Leonardi E., De Michelis (C), Bitetti, Scoccini, Martire,
Orabona, Rampa, Moriconi.
a disposizione
Bianchi, Polioni, Flammini, Conti, Tonnichia, Recchi, Del Monaco, Bitonte
Andrea Cococcetta, tecnico dell'UR Capitolina, ha dichiarato:
"Dopo il duro lavoro di preparazione estiva siamo finalmente giunti al primo confronto uffiaciale. Il calendario non ci aiuta, dovendo esordire da
neopromossi con i campioni in carica del Mogliano. Ma con umiltà e grinta affronteremo la sfida a testa alta consapevoli delle nostre potenzialità e
dei nostri mezzi. Il match sarà duro ma il confronto diretto con un livello più alto porterà i ragazzi ad impegnarsi maggiormente per migliorare
sia nella prestazione che nel risultato".
Rebecchini Gr., Molaioli, Marrucci, Buscema, Iacolucci, Bocchino,
Leonardi N., Leonardi E., De Michelis (C), Bitetti, Scoccini, Martire,
Orabona, Rampa, Moriconi.
a disposizione
Bianchi, Polioni, Flammini, Conti, Tonnichia, Recchi, Del Monaco, Bitonte
Andrea Cococcetta, tecnico dell'UR Capitolina, ha dichiarato:
"Dopo il duro lavoro di preparazione estiva siamo finalmente giunti al primo confronto uffiaciale. Il calendario non ci aiuta, dovendo esordire da
neopromossi con i campioni in carica del Mogliano. Ma con umiltà e grinta affronteremo la sfida a testa alta consapevoli delle nostre potenzialità e
dei nostri mezzi. Il match sarà duro ma il confronto diretto con un livello più alto porterà i ragazzi ad impegnarsi maggiormente per migliorare
sia nella prestazione che nel risultato".
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
[FIAMME ORO] ESORDIO A ROVIGO: BACCHETTI SFIDA SUBITO IL PROPRIO PASSATO
Redazione