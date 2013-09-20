Home Senza categoria [UR CAPITOLINA] IL RITORNO AL VERTICE INIZIA IN CASA DEI CAMPIONI D'ITALIA

[UR CAPITOLINA] IL RITORNO AL VERTICE INIZIA IN CASA DEI CAMPIONI D'ITALIA

di Redazione 20/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

UR CAPITOLINA, IL RITORNO AL VERTICE INIZIA IN CASA DEI CAMPIONI D'ITALIA

Rebecchini Gr., Molaioli, Marrucci, Buscema, Iacolucci, Bocchino,

Leonardi N., Leonardi E., De Michelis (C), Bitetti, Scoccini, Martire,

Orabona, Rampa, Moriconi.



a disposizione

Bianchi, Polioni, Flammini, Conti, Tonnichia, Recchi, Del Monaco, Bitonte



Andrea Cococcetta, tecnico dell'UR Capitolina, ha dichiarato:



"Dopo il duro lavoro di preparazione estiva siamo finalmente giunti al primo confronto uffiaciale. Il calendario non ci aiuta, dovendo esordire da

neopromossi con i campioni in carica del Mogliano. Ma con umiltà e grinta affronteremo la sfida a testa alta consapevoli delle nostre potenzialità e

dei nostri mezzi. Il match sarà duro ma il confronto diretto con un livello più alto porterà i ragazzi ad impegnarsi maggiormente per migliorare

sia nella prestazione che nel risultato".







Condividi Facebook Twitter Whatsapp