[UR CAPITOLINA] IL RITORNO AL VERTICE INIZIA IN CASA DEI CAMPIONI D'ITALIA

20/09/2013

UR CAPITOLINA, IL RITORNO AL VERTICE INIZIA IN CASA DEI CAMPIONI D'ITALIA
Rebecchini Gr., Molaioli, Marrucci, Buscema, Iacolucci, Bocchino,
Leonardi N., Leonardi E., De Michelis (C), Bitetti, Scoccini, Martire,
Orabona, Rampa, Moriconi.

a disposizione
Bianchi, Polioni, Flammini, Conti, Tonnichia, Recchi, Del Monaco, Bitonte

Andrea Cococcetta, tecnico dell'UR Capitolina, ha dichiarato:

"Dopo il duro lavoro di preparazione estiva siamo finalmente giunti al primo confronto uffiaciale. Il calendario non ci aiuta, dovendo esordire da
neopromossi con i campioni in carica del Mogliano. Ma con umiltà e grinta affronteremo la sfida a testa alta consapevoli delle nostre potenzialità e
dei nostri mezzi. Il match sarà duro ma il confronto diretto con un livello più alto porterà i ragazzi ad impegnarsi maggiormente per migliorare
sia nella prestazione che nel risultato".


comunicato petrarca rugby

[FIAMME ORO] ESORDIO A ROVIGO: BACCHETTI SFIDA SUBITO IL PROPRIO PASSATO

