Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[UR CAPITOLINA] LA CAPITOLINA RIPARTE DA PADOVA

Redazione Avatar

di Redazione

29/11/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
COCOCCETTA: "CONTRO IL SAN DONA' UN'ALTRA BATTAGLIA"

Si torna a giocare in casa e, dopo la netta sconfitta di domenica scorsa contro Viadana, i bluamaranto ci tengono a fare bella figura di fronte al
proprio pubblico. Le parole di Andrea Cococcetta: "Quella di domenica sarà per noi un'importante occasione di riscatto dall'opaca prestazione messa
in campo allo Zaffanella. Mi aspetto da tutti i ragazzi chiamati a giocare la partita una prestazione di carattere. San Donà è una squadra
"quadrata" che sa giocare il suo rugby con grande efficacia. Ha messo in difficoltà in più di un'occasione le squadre di vertice. Ancora una volta
sarà determinante l'attenzione che porremo al gioco in tutto l'arco degli 80 minuti. C'è poco altro da aggiungere, sarà ancora una volta
battaglia".

PROBABILE FORMAZIONE:

Rebecchini, Molaioli, Marrucci, Rota, Iacolucci, Bocchino, Leonardi N., Conti, De Michelis (c), Paillette, Martire, Scoccini, Forgini, Rampa, Moriconi

A DISPOSIZIONE:

Polioni, Orabona, Marsella/Bianchi, Frezza, Iachizzi/Bitetti, Vannini, Falsaperla, Recchi/Del Monaco


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

RABODIRECT PRO12, DOMANI DOPPIA DIRETTA ITALIA2 PER IL NONO TURNO

Articolo Successivo

Federleague, un successo il corso per i tecnici a Londra. Moncada: &laquo;Un&rsquo;esperienza estremamente formativa&raquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019